手機翻新商機逆勢而上

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廖彥宜／資策會MIC資深產業分析師

2022年美國多州通過《數位公平修復法案》，2023年歐盟與加拿大也以法規草案與聯邦預算案，討論維修權落實重要性，藉政策力量延長科技產品使用壽命，提出智慧型手機維修權規則，要求提高產品、關鍵零組件（如電池、面板）可維修性，禁止科技大廠限制消費者、第三方業者維修能力。此意味著，儘管新機市場寒冬陰霾未散，翻新機已然迎接成長契機。GSM協會（GSMA）也樂觀看待翻新機市場未來發展潛力，預估2030年市場規模將超過1,400億美元。

●拉幫結派拓版圖，翻新手機生態系成形

儘管相關企業如品牌、營運商和零售商參與翻新機市場，然近年商機龐大，吸引眾多專業翻新平台興起，連結消費者、供應商與多方資源，推動市場增長，促成循環經濟產業生態圈，整合後的產業變得更專業，催生更多「新的好生意」。

平台商需克服兩大挑戰：一、以合理價格取得足夠原廠零件；二、手機供應來源穩定。故藉生態系尋求多源貨源、建立穩定供應關係，降庫存波動風險，最常見攜手營運商、零售商兩大業者，供應翻新機，如Recommerce Group仰賴Orange、Carrefour，Zobox與HyperXchange與電商合作。

區域市場產業供應鏈完整性與否，實則影響區域元件供應穩定性，進口費過高將不利翻新機銷售。平台商需集中資源、就近完成翻新業務，避免長鏈衍生更高成本。Swappie選擇in-house模式，於芬蘭、羅馬尼亞擁有工廠，對翻新零件掌握度更高，利於輸出中南歐市場。

各家平台商有其篩選維修商標準機制，如Back Market、Refurbed以秘密客訂單隨機測試供應商。CDR Eco Movement、Phonecheck與OptoFidelity等專業檢測商，以自動化系統協助企業客戶處理翻新業務，執行瑕疵診斷、功能驗證與翻新機分級，提高檢測效率、解決人工驗測失誤風險。Phonecheck更以開放API對每支手機提供認證報告，完整揭露設備歷程，涵蓋診斷資訊、維修紀錄，以及是否曾使用非原廠零件等。

●保固維修為基本服務，產業以AI把關品質、政府制定補助與認證標

為消除消費者疑慮，全球平台商均提供保固維修基本服務，搭配無條件退貨、試用期全額退貨、回購保證等彈性機制，讓消費者承擔「零風險」。歐洲平台商相較亞洲業者（如Ola Tech、PhoneGO保證一年）提供更長保固期，德國Rebuy承諾三年最長，Klap.ro、Back Market、Refurbly等提供兩年。

翻新維修攸關手機品質良窳，Revibe、HyperXchange等平台以AI監控、評估診斷品質。法國引入維修基金補助制，消費者到認證店家維修手機，可享25歐元折扣，降低維修門檻，為翻新產業帶來機會。日本則成立Reuse Mobile Japan （RMJ），建立翻新機認證體系與產業標準，從手機收購、檢驗分級標準，再到內部數據刪除等都有所規範。

●從產品到服務，挖掘翻新手機產業綠色好生意

考量利潤空間，iPhone、三星為平台商經營的主流選擇，部分平台「以量取勝」，如日本SEKASUMA納入AQUOS、Rakuten、Sony等在地品牌，德國Rebuy、印度ReFit Global與Xtracover力求兼顧各品牌，涵蓋各陸系品牌。

第三方平台商業模式除了手機銷售、供應商上架佣金，亦包括B2C與B2B租賃/訂閱服務，如Refurbly提供訂閱服務「Refurbly Flex」，連帶包含保險Refurbly Care，消費者定期付費取得使用權，租期結束後可續約或退回。羅馬尼亞Klap.ro、韓國PhoneGo則將租賃業務拓展至企業，服務新創、學校、餐廳/咖啡館等行業。

德國Everphone更主打「手機即服務」，解決企業管理維修設備困擾，以「購買並回租」收購政府或企業內部現有手機再回租，提供翻新維修、升級、更換服務。Kingfisher Global除經營B2C平台Second Life Shop，亦以翻新專業支持全球營運商舊換新方案、手機訂閱服務。

另外，探索翻新機發揮最後殘值的服務可能性。翻新機還有價值時，透過銷售、租賃等方式重新進入市場流通，然而若已不具備流動性優勢，可嘗試跳出框架，轉而思考當做「支持服務的設備」角色，以永續思維善用設備資源。如居家場景攝影機照護獨居老人安全；於生態保育環境裡，監控雨林場域裡異音。

●化「危」轉「機」，產值與社會價值無需二選一

翻新機從產品銷售、訂閱平台經濟到B2B服務，讓消費者與產業都能有「第二選擇」。眾多業者面臨手機市場漸趨飽和下，透過多角化布局，尋覓下一個「明星」事業，車用、AR/VR等新興領域等大菜多為企業考量方向。面臨機會與風險俱存環境下，不妨思考攜手策略夥伴，配置部分資源於翻新機衍生相關業務，作為大菜真正上桌前的一道小菜，當大菜尚未熟成，至少還有小菜能填補缺口。

對消費者而言，iPhone新機動輒約三、四萬台幣價格形成換機門檻，品質受保證的翻新iPhone不失為可考慮選項，買全新低階機種，不如入手翻新旗艦。更值得注意的是，翻新機的蓬勃發展，甚至可能蠶食新興市場中低階手機需求。

翻新機成長擴大用戶數，或可有利於OEM業者藉使用者優勢，發展軟體服務。從較低利潤硬體銷售，轉向利潤空間較高軟體服務，或可彌補營收下滑缺口、循環經濟事業的發展，也正是「Do the right thing」體現，企業投入資源來解決社會問題，同時兼顧企業產值，產值與社會價值何須二選一？