聚餐推薦餐廳5家！韓式料理、燒肉、私廚等多元料理通通有

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台北的美食眾多，各種異國料理、多元風味，在大台北地區通通都有。以下精選了5家台北聚餐推薦口袋名單，想要與朋友聚會、家庭聚餐、情侶約會，這些不同風情的餐廳都是很不錯的選擇。

聚餐推薦No.1:【韓華園 韓式中華料理—師大店】

韓式中華料理名店─韓華園以其道地的韓式風味吸引了許多在台韓人與想要嘗鮮的台灣人，由於韓華園所提供的菜色並非一般所熟知的韓式烤肉、泡菜鍋這類隨處可見的料理，而是具有中華特色的韓式炸醬麵、韓式豬腳、炒碼麵、糖醋肉等。

這些菜色都有其獨特的製作方法，而韓華園創辦人張建中本身便是韓國華僑，並曾在韓國擔任超過20年的主廚，因此所出的菜品無論是口味或是賣相都十分符合韓式風味。

張建中曾在媒體受訪時強調，韓華園致力於成為「有別於一般在台傳統韓式料理的韓式中華料理」，而且所有餐點的「份量都很大」，十分適合家庭小聚、好友聚餐，或是看完韓劇後想要體驗道地的韓式風情！

聚餐推薦No.2:【燒肉政宗YAKINIKU MASAMUNE】

燒肉政宗YAKINIKU MASAMUNE是網路、IG上超夯的一家燒肉店，是由路易奇電力公司推出的最新品牌，主打一個人也能吃的燒肉，菜單提供多種精選肉品組合，單點在140元起，親民的價位便吃得到頂級日本A5和牛等優質肉品，蔬菜的價格不超過百元，小菜也可以無限續加，是台北東區中的平價燒肉消費，為聚餐推薦好選擇。

聚餐推薦No.3:【忻殿堂南洋叻沙鍋物】

忻殿堂南洋叻沙鍋物在東區開業超過8年，算是東區的老牌火鍋店。白湯部份是豚骨雞昆布蔬菜鍋，或是選擇道地的南洋叻沙鍋底，無論是和肉品或海鮮都超好搭配，也有新推出的粵式卜卜蜆鍋，滿滿的蛤蠣讓人食欲大增。

另外，忻殿堂南洋叻沙鍋物也是許多藝人常常造訪的愛店，店內還有三間隱密包廂，適合有私人空間訂餐需求的朋友們！

聚餐推薦No.4:【ABV加勒比海餐酒館】

ABV加勒比海餐酒館有著來自世界各國300種以上的精釀啤酒，並主打中南美洲跟加勒比海島國料理，如貝里斯式檸檬漬蝦佐玉米片、墨西哥煙燻辣椒雞肉三明治 、巴西黑豆燉肉、薩爾瓦多燉海鮮…等多種特色料理，還能觀看運動轉播、用餐也不限時，無論是和朋友、同事聚餐，或是想要慶生、約會來這裡都可以！

聚餐推薦No.5:【咖央 CAFE JIA SONG】

隱身在二樓的大安區早午餐店咖央 CAFE JIA SONG，純白色系的空間設計非常韓系風，店內多以兩人座位區為主，也有提供大型長桌座位區，適合多人聚餐。餐點包括多種咖啡、氣泡飲、沙拉、三明治、漢堡、燉飯等早午餐菜色，十分適合好友聚會、閨密聊天喝下午茶、拍照打卡，店內不限時且附插座，可以坐上一下午。