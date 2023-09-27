美10年債殖利率16年新高

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美國10年期公債殖利率近一個月走勢

美國聯準會（Fed）將維持更長時間的高利率，刺激10年期美國公債殖利率衝上4.566％，創下2007年以來的16年高峰，連帶影響台灣市場，26日除短年期公債ETF基金平均小幅上漲0.2％外，各類債券ETF基金全面走跌，其中，長天期公債ETF基金成為重災區，平均下跌約1.5％左右。

美國政府關門危機烏雲罩頂，加上穆迪警告一旦政府停擺可能使AAA評級不保，26日美股盤前三大指數下挫，至晚間10點10分，道指跌0.62％，那指跌1.07％，標普500跌0.91％，電信、公用事業、科技、房地產類全線下跌。

美國公債殖利率近日不斷走揚，歸因於美國經濟數據強勁、聯準會的鷹派論調、加上預算赤字促使政府發債籌資，10年期公債殖利率在9月累計增加逾45個基點，25日突破4.5％，為2007年以來首見。

美國明尼亞波里斯聯準銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）表示，鑑於美國經濟展現令人驚艷的韌性，聯準會可能需要再升息1碼。此話一出，26日美10年期公債殖利率又升至4.566％。

更高的公債殖利率也提振美元的吸引力，美元指數25日一度升抵106.2，寫下去年11月30日以來最高。該指數追蹤美元兌六大主要貨幣表現，26日上揚0.11％，報106.07。

澳洲西太平洋銀行（Westpac）策略師指出，由風險傾向來看，美公債殖利率還會再升、美元持續上攻，「我們預期10年公債殖利率未來幾周將會站上更高水準，甚至可能達到4.75％，美元指數的下一個目標是107.20」。

法人分析，近日台灣長天期美債ETF交易量普遍高於日均量，已發行受益權單位數上周持續大幅增加，可見近期價格回檔，反而讓不少資金伺機進場。根據歷史經驗，若從聯準會最後一次升息進場並持有二年，美債指數約有19％～35％不等的漲幅，因此即便年底前可能還有一次升息，短期美債殖利率可能繼續走高，但投資人應不想錯過投資時點，讓債券ETF基金可能出現「越跌越買」的趨勢。（相關新聞見A2、A8）