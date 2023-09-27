台股 節前賣壓重 季底作帳變結帳

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三位投資專家看好台股Q4表現

受美債10年期殖利率創16年新高，與中秋節連假前避險結帳賣壓提前出籠，在內外資聯手賣股下，台股26日開低收最低16,276點，下跌176點或1.07％，將前一日的漲點全數吐回並寫近四個月新低；尤其連七天賣超1,316.64億元的外資，今年來買超僅剩95.52億元，即將歸零。

法人認為，短線上台股弱勢還未結束，但再跌空間有限，10月、第四季台股利多一籮筐，拉回都是買點。

台股26日開低後受外資鎖定台積電賣超領跌，台積電慘遭外資連七天賣超11.35萬張、賣超金額603.76億元，為2022年3月中來最大連賣，股價退守520元、下跌6元收519元，重量級權值股聯發科及台達電大跌，多檔AI與蘋概股指標如廣達、大立光等走弱，內資擔憂連假變數多，為能在放假前最後交易日28日拿到股款，提前在26日結帳，加重賣壓，也與外資連手、使26日成交量放大到近二日最多2,397億元。

法人動態上，昨日除外資近三日最大賣超231.54億元為連七賣，自營商賣超69.47億元為連八賣，投信買超31.82億元，連39買共1,146億元，八大公股行庫也進場，買超60.54億元為近三日最多。

三大名師看好台股Q4行情

國泰證期顧問處資深經理蔡明翰說，今年投信逢低加碼、逢高出脫，相對於外資殺低、追高，操作十分漂亮，但外資賣壓龐大，預期短線弱勢還沒結束，但再跌空間不大。

第一金投顧董事長陳奕光指出，外資8、9月賣超2,400多億元，投信及八大公股行庫買超1,900多億元，國家隊積極護盤，預期本波低點16,100點，再跌空間有限。

聯邦投信投資長吳裕良說，第三季為台股現金股利發放高峰期，又適逢美元強勢及利率位於高檔，外資領到股息匯出轉布局美元等，同期間外資賣超3,646億元，台股跌571點。但隨美元指數強勁達到滿足點，新台幣有望轉升，隨外資回頭、上市櫃公司發放股息末班車1,362億元及總統大選前的行情，第四季台股不看淡。