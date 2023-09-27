亞幣 台幣、日圓慘貶 人民幣獨升

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主要亞幣對美元升貶幅

日圓對美元匯率近一個月走勢

亞幣26日普遍下挫，新台幣與日圓雙雙跌到約11個月低點，唯人民幣一枝獨秀。新台幣因外資爆量匯出，最後收在32.228元，貶值8分，續創逾十個半月新低，日圓兌美元盤中貶破149元，創去年10月以來新低。

匯銀主管表示，美國聯準會未放棄升息，讓10年期美債殖利率創16年來新高，美元指數持續飆升，盤中升破106，亞幣倒趴，新台幣早盤再跌破32.2元價位，盤中最低貶至32.236元，終場收在32.228元，貶值8分。韓元急貶0.93％至1,348.74韓元，創去年11月23日以來新低，在亞幣敬陪末座。

匯銀主管指出，雖然出口商進場拋匯及央行調節，但不敵外資匯出力道，使總成交量放大至20.37億美元。外資繼續賣超台股，且資金匯出力道擴大，「全部外資都是出去，方向很一致，幾乎沒看到有匯入」，至少匯出12億美元，新台幣帶量下跌。

日圓主要是日本央行總裁植田和男提到有必要持續實施以「殖利率曲線控制（YCC）」為主軸的大規模貨幣寬鬆政策的發言，拖累日圓26日持續探底。

獨強的人民幣在岸價收7.3109元、升值0.12％，其中，中間價持平在7.1727元，人行連續11個交易日調升後，逆週期調升節奏暫止步。市場分析，過去兩周中間價和市場價反向，價差最多逾1,400個基本點，套利空間擴大，人行持續以多項政策管控炒空機會，離岸人民幣隔拆利率Hibor續漲68個基本點至5.21％，創下一年半新高。

匯銀主管認為，短線市場關注周五美國個人消費支出物價指數，且美債殖利率若續創高，對美國科技股恐不利並拖累台股下挫，外資勢必繼續匯出，新台幣將易貶難升，後續與亞幣仍受日圓及人民幣走勢牽動。

（相關新聞見A3、A14）