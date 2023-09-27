11月南京登場 兩岸企業家峰會 聚焦深化合作

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

被視為兩岸最高層級的經貿交流平台「兩岸企業家紫金山峰會」，將在11月14日起一連兩天於南京舉行疫後首場大規模實體會議。據透露，大陸方面高度重視此次會議，因兩岸政治關係惡化未解，且時值大選前，兩岸企業未來能否在各領域推進合作，成為重要觀察點。

「兩岸企業家峰會」於2013年7月分別在台北與北京成立，為兩岸最重要也是最大的企業交流平台，每次峰會出席企業家人數約在800～1,200人之間，且不乏雙邊重量級企業。大陸峰會領導人皆由已退休之政府高層擔任，台灣峰會方面則在蕭萬長轉任名譽理事長之後，現由前行政院長劉兆玄擔任理事長。

峰會共設有資訊通信、能源及環保節能、金融、中小企業合作暨青年創業、智能製造及裝備等8個產業合作推動小組，各組不定期探討各項具體的產業合作，成為兩岸關係冰封以來僅剩不多的交流管道。

年初兩岸邊境管制大幅鬆綁後，企業家峰會台灣方面與陸方共同支持多項產業交流對接平台，例如9月12日舉行的「第十五屆重慶‧台灣周」、19日在北京舉行的「第26屆京台科技論壇」等。

11月舉行的兩岸企業家峰會輪到陸方主辦，據本報獲悉初步議程，11月14、15兩日於南京揚子江國際會議中心舉行，會議主題為「新格局中深化合作，轉型升級創新的契機與作為」。14日當天上午將舉行開幕式與主題演講，擬請陸方、台方各兩位，共4位兩岸產學人士進行主題演講，下午舉行第一場次的各產業合作推進小組專題論壇。15日上午，再舉行第二場次各產業合作推進小組專題論壇，下午進行大會交流總結。

峰會還將於13日起在南京舉行與台企深化合作洽商會、在淮安舉行海峽兩岸數字經濟融合發展論壇、在常州舉行兩岸新能源產業對接會、在蘇州舉行新型工業化下的兩岸產業融合發展論壇，14日則在南京舉行兩岸青年企業家論壇。