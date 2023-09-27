港JPEX平台 爆在台非法招攬

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台灣虛擬資產平台發展現況

香港虛擬貨幣交易平台JPEX被香港證監會爆無照經營，香港警方已介入調查，JPEX平台亦曾在台招攬，並有台灣藝人做代言人，證期局26日證實，收到民眾檢舉，指JPEX在台灣「非法招攬」，已啟動相關行政程序，檢具相關證據資料並移送檢調。

香港警方9月中旬介入調查JPEX平台，並拘捕多名涉嫌協助JPEX的網紅後，目前已有逾2,300位受害苦主報案，涉及金額近15億港幣，風波愈演愈烈。有App分析平台數據顯示，JPEX在蘋果和安卓的日活躍用戶高達9,500人，苦主規模恐進一步攀升。

據香港經濟日報報導，香港證監會早在2022年初就注意到JPEX網站和廣告涉嫌虛假宣傳，甚至聲稱持有海外牌照，證監會其後向JPEX查詢實際控制人身份、海外牌照是否合規等，JPEX態度迴避，在同年7月將其列入無牌公司及可疑網站名單。香港證監會歷經一年調查，今年9年13月公開點名JPEX六大可疑之處，香港警方隨即介入調查，但JPEX仍無畏風波繼續經營。

報導指出，截至9月23日，香港警方已收到逾2,300宗JPEX相關報案，報案苦主涉及金額達14.3億港幣。香港警方26日公布再多一人被捕，至今已有12人被捕，不排除被捕人數繼續增加。

JPEX事件牽連甚廣，苦主數以千計，估計受害人主要集中在香港。App分析平台「App Annie」統計，JPEX的iOS及Google Play累計下載量超過11.5萬，8月7日被香港證監會點名批評後，JPEX iOS及Google Play日活躍用戶（DAU）合共達9,500人，苦主規模恐進一步擴大。

JPEX事件亦波及台灣幣圈，之前JPEX亦在台高調招攬客戶，甚至還請偶像型台灣歌手擔任代言人，藝人後來也回應自己亦遭受損失。

證期局副局長高晶萍表示，境外虛擬貨幣平台，若要在台灣境內招攬業務，須先向經濟部辦理公司登記，並完成洗錢防制法遵聲明，否則將依公司法，未辦理公司登記在國內經營業務，可處一年以下有期徒刑，15萬元以下罰金，並自負民事責任。幣商若沒有向金管會申報防洗錢法遵聲明，可依洗防法開罰50萬元～1000萬元罰鍰。