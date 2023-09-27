穆迪警告 美政府若關門 恐危及AAA信評

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

三大信評機構對美國主權評等

美國兩黨在預算問題上爭執不休，導致聯邦政府關門危機不斷逼近。國際信評機構穆迪警告，如果聯邦政府陷入停擺，恐讓美國AAA最高信用評級面臨下修風險。

美國將在10月1日步入新的財年，但至今兩黨預算協商依然卡關，倘若國會未能在9月30日午夜前通過支出法案，為新財年提供資金，美國政府主要部門將被迫停止運作，數十萬聯邦政府員工將開始休無薪假。

穆迪分析師福斯特（William Foster）接受訪問時指出，利率上升已令美國政府債務負擔面臨沉重壓力，如果又遭遇聯邦政府關門，只是進一步證明美國政治兩極化正侵蝕其財政制定能力。

福斯特說：「如果沒有適當的財政政策來抵銷這些壓力，將對美國信用造成負面衝擊」，他還警告「一旦這些壓力無法獲得緩解，恐將導致美國主權信用評等出現負面展望，未來在某個時間信評將遭到下調。」

穆迪目前是唯一給予美國信用最高評級的主要國際信評機構。惠譽與標普各在今年8月與2011年把美國信評降一個等級到AA+。

穆迪在聲明中提到：「美國的財政決策能力相對其他AAA評級國家顯得更加脆弱。」同時，政府關門雖對美國經濟影響有限與短暫，但是關門時間假若拖的太長，負面衝擊也就更大。

白宮首席經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）認為，穆迪的評論反映國會操縱行為所帶來的經濟風險。她批評因共和黨阻撓而導致政府陷入停擺，是極為魯莽的行為。除讓美國經濟面臨不必要的風險，還使得全美各社區和家庭都受到干擾。她強調「國會必須履行它的職責，促使政府得以維持開放」。

美國財政部發言人指稱，穆迪報告顯示「在通膨與失業率雙雙低於4％之際，聯邦政府若關門，恐將削弱美國當前經濟動能」。