虛擬貨幣交易監管 依舊不沾鍋

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千呼萬喚始出來的金管會「虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」，洋洋灑灑十大點，但仔細思量，其實就是「指導原則」，沒有專法，依舊是用「洗錢防制法」來約束，金管會雖「掛名」主管機關，但連低度管理恐怕都說不上，對虛擬貨幣交易依舊是傾向「不沾鍋」。

自始至終，台灣財金部會對虛擬貨幣在台發行及交易，一直不積極、不多談、不想管的三不態度，但年輕投資人們的虛擬貨幣挖礦夢持續發燒，單憑目前的自律機制，投資人恐怕要自己多停看聽、以免踩雷，血本無歸。

虛擬資產快速崛起，全球市值已經超過一兆美元，已具一定市場規模，在美國FTX平台爆雷事件中，台灣的受災狀況竟可排到全球第七、金額估計超過新台幣600億元，足見台灣虛擬資產市場潛力，台灣投資人的特性就是激進勇猛，在沒有任何投資人保護機制的情況下，就敢把大把鈔票投入，監理機關的腳步跟不上投資人的雄心及膽識。

投資人可能不知道，現在台灣並沒有訂定虛擬貨幣專法，雖有「虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」，但金管會可針對虛擬貨幣業者動用行政處分的法源，只有2021年六月發布的「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，罰度為新台幣50萬元至1,000萬元不等罰鍰。

相較香港、日本、新加坡等，對於虛擬貨幣平台是採發牌照制，有合格牌照才能在境內交易，台灣的監理目前主要依賴業者「自律」，會惡性倒閉的業者是無法期待它自律的，未來專法設立還是有其必要性，對消費者的保障才能更完備。

至於在現行的指導原則下，投資人還是宜謹慎小心，對於未獲准在台營運或未加入公會等平台，要砸大錢前最好還是三思。