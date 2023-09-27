美債息飆 專家：非風暴徵兆

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美國聯準會（Fed）預計將維持長時間高利率，10年期美公債殖利率25日衝破4.5％，創16年新高，國內金融機構首席經濟學家均認為，美債飆高並非風暴來臨的徵兆，主要反映當前市場三大利空齊發。

永豐金首席經濟學家黃蔭基指出，美債殖利率飆高是近期三大利空夾擊，美債殖利率拉高代表未來「通膨降溫還有很長的路要走」。黃蔭基分析，三１大利空齊發，一是基本面，美國經濟面穩固、油價上揚，通膨降溫緩慢，使Fed維持高利率，二是資金面，Fed已升息21碼，每月還縮表950億美元、美財部今年增發公債3,000億美元，市場資金緊縮；三是政治面，中美關係惡化，大陸續減碼美債8,218億美元，部位創14年新低。

美債殖利率倒掛一般暗示景氣衰退，黃蔭基說，過去經驗倒掛一年內就會景氣衰退，但現在倒掛一年半了，景氣未見衰退，這次造成倒掛的原因是景氣好、通膨下不來，所以也看不到降息。

台新金首席經濟學家李鎮宇分析，「風暴若要來臨，市場應該是買美債，殖利率應該要往下走」，但現在殖利率往上，主要反映Fed主席鮑爾談話偏鷹，市場預期年底還有一次升息空間；但若從投資人預期11月升息機率3成、12月升息機率3成9來看，機率仍偏低，市場有點過度反應。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，兩大情況下，長線公債殖利率才可能回落，一是市場確定最後一次升息循環的時機；二是就業數字明顯減少，或通膨如預期下行，市場開始預期年底前不升息，美債殖利率就會回落，「但不會是倒V型下滑」。今年通膨仍在2％之上，Fed要降息可能會很晚才發生，甚至明年利率大幅下降機率微乎其微，長券利率下跌幅度有限。。