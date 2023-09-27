中嘉股權 疑三立集團吃27%

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中嘉有線電視 小檔案

中嘉有線電視傳出股權異動，立法院26日邀請行政院長陳建仁進行施政報告並備詢，立委陳椒華質詢時揭露三立集團透過不同公司層層持有中嘉股權，且加計股權轉移、人頭代持合計持股達27％，違反NCC當初核准泓策創投併購中嘉的附負擔條款，情節重大時，恐有撤照之虞。

■涉違反當初附負擔條款

陳椒華指出，三立集團於2020年透過「榮盛投資」間接持有中嘉15％的股權，並於最近間接持股中嘉的股東「泓策投資」，質疑三立集團已控制中嘉股權達27％。

NCC主委陳耀祥備詢時表示，NCC已著手調查，依照相關法規規定，中嘉必須向NCC申報的僅上溯到中嘉上層股東，NCC亦已發函要求經濟部相關單位提供中嘉相關董監事及股東名單。陳建仁則回應「會好好的去查」。

■中嘉否認出現股權異動

針對外界質疑中嘉違反投資案之附負擔及承諾事項，中嘉26日回應表示，中嘉集團之股權自2019年起，即100％來自泓順投資，陳椒華立委所指稱之股權異動云云，中嘉並不瞭解亦無從得知，中嘉集團之附負擔及承諾事項皆依照主管機關要求執行並定期陳報，並強調NCC於9月15日之新聞稿已有說明。

NCC於2018年12月初，以21項附負擔加上買方及利害關係人的承諾，合計以35個條款有條件審議通過，以泓順投資為買方主體公司，主要投資股東包括達勝財務顧問公司董事長郭冠群、宏泰企業機構執行常務董事暨宏泰建設總經理林鴻南、美妝電商龍頭小三美日共同創辦人許書林、科學城物流董事長陳榮泉、以及有「夜店教父」之稱的呂榮吉所組成的100％本土企業投資團隊共同出資515億元，收購中嘉100％股權。中嘉有線電視目前擁有102萬有線電視收視戶。

中嘉繼上周被爆出利害關係人公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金（宏泰基金）未依承諾執行捐贈，這次再爆出股權有移轉或異動。