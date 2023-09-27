新台幣貶不停 受惠股出列

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新台幣匯率貶值受惠族群

美國聯準會（Fed）在年底前預計再升息1碼，帶動美元重返強勢格局，新台幣兌美元匯率26日貶破32.2元，續創近11個新低，累計第三季匯率貶值幅度逾3％，以美元計價、外銷占比高的汽車零組件、大型電子、工具機、紡織四大族群預料受惠新台幣貶值，匯兌收益增加，帶動第三季獲利表現優於預期。

今年第三季新台幣貶值趨勢明顯，加上Fed在9月利率決策會議上雖未升息，但點陣圖中11月升息1碼機率上升，導致「美元強、新台幣弱」的差距進一步拉大。受到國際資金撤出壓力使台股修正，但就產業面而言，有不少科技、傳產族群都是以出口為導向，美元走升、新台幣貶值，反倒有助外銷接單及提高毛利表現，營運逆勢受惠。

群益投顧總經理范振鴻表示，近期美元走強，新台幣貶值壓力加大，主要反應市場對於Fed仍將升息1碼預期，使得第三季匯率貶值幅度擴大至3％以上，產品以外銷為主，採美元計價的大型電子股匯兌收益預料將繳出優於預期的成績單。

以過去經驗來看，新台幣匯率貶值3％，將挹注台積電毛利提升約1個百分點，從匯兌收益角度來看，將有加分效果，加上傳統旺季效應，研判第三季財報會有不錯成績，對全年美元營收是否有更明確看法，以及資本支出是否調降將為觀察重點。另外，像是可成手中握有較多美元部位，在美元強勢挹注下，也有利業外獲利進補。

在傳產部分，由於新台幣走貶，有利汽車零組件、工具機、紡織等業者產品競爭力提升，帶動後續接單表現，預料也將成本波匯率貶值主要受惠族群。

搭配產業景氣分析，富邦投顧董事長蕭乾祥較看好汽車零組件族群後市表現，除了中國大陸車市回溫，以及北美進入傳統旺季之外，新台幣貶值效益等正向因子挹注，短期獲利偏向樂觀，並根據目前股價基期而言，較具有向上表態空間。

玉山投顧研究部資深協理湯麒國則認為，美10年期公債殖利率居高不下，以及又有美國政府是否關門等亂流影響，短期資金外流反應程度仍將大於貶值受惠效應，以類股輪動為主表現機率較高，在類股輪動速度較快之下，以少量價差操作為主，但隨著利空訊息消化，上市櫃第三季財報公布，可望有不少個股將給出超乎預期的獲利成績，待籌碼進一步沉澱後，重啟上攻動能。