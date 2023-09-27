興櫃板大變革 明年起上路

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創新板、戰略新板大變革。證期局副局長高晶萍26日宣布，開放創新板股票納入信用交易標的，即可融資融券與借券；同時開板兩年的戰略新板亦將併入興櫃板，並開放全體興櫃公司採「簡易公發」機制，兩大措施預計2024年1月1日上路。

據金管會統計，二年來戰略新板已有18家掛牌公司轉掛興櫃，剩11家還在戰略新板，明年即會全部轉為興櫃股票，今年12月29日為最後交易日。

高晶萍指出，此次將預告修正「有價證券得為融資融券標準」，一是創新板股票適用上市股票得為融資融券交易的審查標準，即將創新板掛牌的股票納入信用交易標的。

二創新板股票轉上市後，其融資融券資格延續的審查標準，比照可融資融券交易的上櫃股票轉上市，除非有股權過度集中的情事者外，否則可繼續作為融資融券交易的標的。

據證交所統計，目前創新板已有六家掛牌，包括錼創科技-KY、泓德能源、雲豹能源、倚天酷碁、走著瞧、台灣虎航等；今年巨鎧精密、鴻華先進、金萬林、樂迦再生等四家公司已申請在創新板掛牌，年底前仍有多家數位雲端、綠能環保、生技醫療、半導體等產業類別公司將陸續送件。

此外，戰略新版自2021年7月20日開板至今已有29家創新企業登錄掛牌，可「簡易公發」，相比興櫃板，戰略新板申請的財報可由二本（揭露期間為三年度）簡化為一本（揭露期間為二年度）、內控專審期間由一年度縮短為半年。戰略新板若要轉上市櫃，位階等同興櫃，也要在興櫃掛牌滿六個月，且至少須轉板二個月。

高晶萍指出，戰略新板採簡易公發機制，確實加速企業進入資本市場，為擴大成效，規劃將戰略新板與興櫃一般板整併為單一興櫃市場，開放所有在興櫃掛牌的企業都可採簡易公發，減少企業進入資本市場的前置作業成本及時間，提早進入資本市場籌資發展。