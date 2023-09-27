華為、vivo、小米 密集發新品 在台搶客

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華為、vivo、小米等3大陸系手機大廠，密集在台灣發表新品，競逐年底最後一波購物商機。外界關注華為近期熱門的Mate 60系列手機會不會在台灣上市？華為在台總代理訊崴科技總經理雍海指出，若產能足夠，會爭取來台。

華為26日在台灣舉行秋季發表會，推出智慧手錶WATCH Ultimate Design和WATCH GT4，以及藍牙耳機FreeBuds Pro 3、FreeBuds SE 2。

WATCH Ultimate Design走高端路線，售價高達8.88萬元，配置18K金錶圈和18K金旋轉錶冠，具有100米潛水，以及心率、血氧、壓力、睡眠等全天候健康管理功能。以藍牙配對手機後，手錶就可打電話，充滿電後可持續使用14天，滿足戶外運動需求。

華為使用自製麒麟9000S晶片，並推升民族主義搶購風潮的Mate 60系列手機，先前已經宣布不外銷，因此也沒有在這波秋季新品發布的名單中。雍海表示，要等原廠統一安排，如果產能足夠，會爭取來台銷售。

vivo則是在台推出V29 5G手機，使用台積電代工的高通驍龍778G八核心處理器，主打高階人像拍照功能，以及外置高規格柔光環，發光面積達到普通閃光燈的20倍，讓消費者在夜間場景也能智慧取光，售價1.68萬元起。

vivo台灣新任總經理陳怡婷表示，儘管整體環境很艱辛，但有信心V29的銷售狀況比上一代V27提高4到5成。近期iPhone 15上市的狀況顯示，雖然不景氣，但好東西還是會熱銷的，也讓vivo有信心在此時推出新產品。

陳怡婷也希望，目前vivo在台灣市占率還是個位數，目標是要提高到10％，市占率很重要，但消費者滿意度更重要。預估V29電信通路銷售占6成，一般通路空機銷售占4成，未來知名度提高之後，空機市場成長會更快。

小米在27日於台北發表13T和13T Pro手機，使用聯發科天璣8200-Ultra和天璣9200+晶片。主打與徠卡合作的5,000萬畫素主鏡頭、5,000萬畫素長焦鏡頭和1,200萬畫素超廣角相機。