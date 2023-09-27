中鋼營運 面臨史上最大挑戰

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今年鋼鐵景氣不佳，龍頭中鋼也深受影響，中鋼董事長翁朝棟26日寫了一封信給所有員工，表示今年的營運恐怕是中鋼建廠以來最大的挑戰，但他指出，中鋼建廠以來只有第一年虧損，之後都是賺錢，就連2020年遇到新冠肺炎疫情也能逆轉勝，希望希望同仁能兢兢業業面對，也希望藉由「二軸三轉」的發展重點，今年同樣能轉虧為盈。

翁朝棟的「二軸三轉」發展重點，是因應未來挑戰，他解釋，二軸就是「高值化精緻鋼廠」、「發展綠能產業」，三轉則是「數位轉型」、「低碳轉型」、「供應鏈轉型」，讓中鋼成為高值化鋼廠。

翁朝棟26日在內部公布欄向全體員工發了一封信，提到今年是中鋼建廠以來營運最大挑戰，他表示，此舉是希望同仁能有危機共識，不要覺得8月賺錢了就鬆懈下來，仍要兢兢業業面對第四季。

翁朝棟表示，中鋼只有建廠第一年（1978年）是虧損，其餘每年都是賺錢，就算是2020年的新冠肺炎疫情也只有價格下降，需求仍在，最終還是達成逆轉勝。但今年面對的則是價量俱跌，雖然下半年因為成本因素開出平高盤，因此短期出現獲利，但今年的挑戰仍嚴峻，還是要盡力達成轉虧為盈的目標。

面對嚴峻鋼市景氣，翁朝棟指出，亞洲主要鋼廠所採取的因應策略多為「降低成本」、「提高售價」及「拓銷高品級鋼」三大方向，中鋼也是如此，降本爭利的力道必須加大。中鋼今年上半年精緻鋼品銷量約26萬公噸，銷量占比低於一成，毛利占比超過五成，翁朝棟認為如此正好驗證了發展精緻鋼品是正確方向，卻也顯示一般品級鋼品毛利過低。因此，為中鋼的長遠競爭力而謀慮，除持續努力拓銷精緻鋼品外，也必須深切探討如何降本以提升一般品級鋼品利潤。

翁朝棟分析，中鋼近年除積極整頓及裁併不具效益轉投資事業外，也展開投資具獲利能力的業務，期能發揮避險及增利效能。目前聚焦自黏塗膜電磁鋼片、氖氣、鋼化聯產均具發展潛力，將是未來中鋼努力的目標。