Q4鋼價隱憂 外銀暗示…陸限產難落實

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鋼鐵業引頸企盼第四季市場景氣能復甦，外國投資銀行似乎也支持這論點，近期摩根大通在最新原物料預測中，修正對未來幾年鐵礦價格預測，今年行情預估約在每噸117美元，認為鋼市前景看俏，但也隱約暗示中國大陸第四季的限產計畫難以落實，對於亞洲的鋼市發展未必是正面消息。

今年前三季全球鋼鐵市況不佳，好不容易捱到第四季，利多消息逐漸浮現，包括鋼鐵需求增加、大陸即將展開限產等，讓許多業界人士期盼春燕歸來、訂單增加。

外國投資銀行近期調整對於鐵礦砂價格的預測，似乎也代表第四季鋼市前景看俏，摩根大通日前的原物料預測中，推估今年鐵礦砂價格將落在每噸117美元高點。業界人士指出，近一個月鐵礦砂價格大漲的主要原因，就是大陸產能仍大，對鐵礦砂有大量需求。

摩根大通的預測與6月時高盛、花旗的預測有不小落差，當時兩家投資銀行都不看好大陸的房市能好轉，高盛預測下半年鐵礦砂價格會落在每噸90美元，花旗則將第三季預測價格下修至每噸100美元，第四季更調至每噸90美元。

但截至25日鐵礦砂價格仍在每噸118美元高位。鋼鐵界人士表示，目前大陸的鋼鐵產量雖然逐漸下降，但依照今年的景氣態勢來看，仍屬於高水位。雖然投資銀行看好接下來的鋼鐵市場，但業界人士直言，若到了第四季大陸仍維持現在產量，根本無法達到官方宣稱的「平控」效果，言下之意就是限產無法落實，如此一來對於整個亞洲鋼市是好是壞很難說，畢竟去年下半年就是因大陸產量過大導致低價鋼品外溢到亞洲各國，讓整體鋼價崩盤。