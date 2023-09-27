俄10/1起開徵鋼鐵出口稅 業界：有利台廠上游出貨

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俄羅斯宣布從10月1日起開徵鋼鐵出口稅，市場預期將導致從俄羅斯進口的小鋼胚、扁鋼胚、生鐵等原料價上揚，幾乎與台灣國產品無價差，此舉是比導致鋼品漲價。中鋼表示，國內僅部分熱軋廠使用俄羅斯原料，推估影響層面並不會太廣，且價格與國內靠攏反而有利國內鋼廠出貨。

由於俄烏戰爭未見平息的跡象，猶如俄羅斯的財政黑洞，為了補上空缺，該國宣布自10月1日起將開徵鋼鐵出口稅，將實施至明年底，稅率為0至7％。

根據台灣海關資料來看，今年前八月俄羅斯小鋼胚進口量為83萬噸、扁鋼胚43萬噸、生鐵23萬噸。中鋼指出，國內向俄羅斯進口小鋼胚、扁鋼胚、生鐵等原料的廠商並不多，推估影響層面有限，且自今年9月30日起，若歐盟當地客戶自第三國進口鋼鐵產品，亦需提供加工產製的原料來源及原產地證明，例如品證書上須標示爐號與各產線相對應的國家名稱，以及HS CODE等資料，以供證明。中鋼因應此規定，已將不使用俄羅斯原料以及鎔鑄地之資訊，標註於中鋼品證書。

中鋼指出，若有國內買方進口俄羅斯扁鋼胚，並製成熱軋或延伸製成其他更下游的產品來看，不管是碳鋼或是合金鋼，所涉及的稅號若全數落在此禁令範圍之中，未來成品將無法出口至歐盟，只能銷往東南亞國家。

此外，俄羅斯開徵鋼鐵出口稅，加上新台幣近期持續走貶，勢必進一步推升進口成本，業內人士指出，此舉有利於國內上游鋼廠出貨。