銀行公會改選 雷仲達回任理事長

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銀行公會補選名單

近年非臺灣銀行董事長出任銀行公會理事長

原銀行公會理事長雷仲達6月16日因從合庫金控董事長轉任兆豐金控董事長，卸任理事長，銀行公會26日舉行會員大會，補選新任理事後，推選新任理事長，雷仲達再次出任理事長，這也是2004年9月17日，前兆豐金控董事長鄭深池當選理事長後，相隔19年多，兆豐金重掌銀行公會。

銀行公會強調，理事為會員機構推派為代表，雷仲達原為合庫金代表，並在去年9月當選為新任理事長，但因轉任兆豐金，原先合庫金的會員機構代表資格喪失，因此解任雷仲達的理事資格，導致銀行公會理事長出缺，並通過由臺灣銀行董事長、前銀行公會理事長呂桔誠代理理事長。

雷仲達現任兆豐金控暨銀行董事長，他在6月16日接任兆豐董座，此前於合庫金六年間，經營績效良好，由於擁有駐外經歷，雷仲達外文能力很好，除了英語，也懂西班牙文，對合庫推展外匯業務帶來正面幫助。另外，他在合庫金與工會相處融洽，員工多給予好評。

6月中他轉戰兆豐金後，上任不到兩個月，就先為兆豐員工提高生育補助、幾乎達到金控頂標，更允諾兆豐金若獲利情況良好，明年加薪幅度應可超過公務人員的4％，同時，兆豐銀正式開辦私人銀行，也成為雷仲達在加強兆豐財管業務的利器。

在銀行公會會員代表大會中，金管會副主委邱淑貞出席指出，過去幾年，適逢銀行業面臨諸多挑戰的時刻，完成眾多重要工作，包含疫情期間，領導銀行業協助各產業及個人度過經濟困難。銀行辦理洗錢防制工作，在風險管理及認識客戶等方面都有非常大的進步與了解，有利於後續推動防制詐騙工作。

產業轉型部分，除了永續議題外，很重要的就是數據化和科技化運用，銀行從前台至後台的科技化應用，大幅度改變銀行與客戶接觸的模式及商業判斷，銀行公會訂定安控基準，提供銀行指導性的基礎，帶來產業安定。此外，各銀行在風控能力的強化下，對六大核心戰略產業及中小企業融資持續提供必要的信用支持，推動台灣經濟發展。