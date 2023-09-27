資安即國安 政府資服採購 不訂底價護品質

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資安即國安，為提升政府資服採購的資通安全，保障軟體業者權益，行政院工程會即日起推出《資訊服務採購作業指引》，未來公務機關必須獨立編列資安預算，且資服採購以不訂底價最有利標為原則，開發過程也須設定查核點，預料將有助於軟體產業發展。

工程會官員指出，《資訊服務採購作業指引》主要有四大重點，一是過去編列資安預算落實程度不佳，因此藉由該指引要求機關編列獨立資安預算，而該指引也要求機關應反覆檢視需求、合理編列費用（含預備費、物調費等）。

第二，擴大工程會採購諮詢機制，納入數位部提供專業意見。第三，資服採購以不訂底價最有利標為原則，各機關在招標文件明訂以固定費用決標，不議減價格。官員說，這是考量資訊業者是賣智慧的行業，應該給予合理費用，不應該出現不合理砍價。

第四，開發過程應設定查核點，反覆檢視執行成果，並要求廠商展示，如開發畫面、資料庫架構、整合測試等，定期開會追蹤檢討，若有不符合契約約定者，應立即要求廠商配合改善。

對於《資訊服務採購作業指引》上路，數位部次長李懷仁表示，希望有利於台灣軟體產業發展，讓台灣軟體業者在政府採購上用品質來爭取，而不是靠價格低廉，且讓各部會在軟體採購上有更明確依循。

依數位部111年監控情資統計，資安威脅以掃描刺探類（47.2％）、入侵攻擊類（26.9％）為最多，政府敏感資訊或民眾個資遭駭客竊取，將嚴重影響民眾對政府信任。因此，工程會、數位部與產業界合作，將資通安全管理法及數位部對各級機關的共通性資安基本要求，納入資訊服務採購契約範本，讓機關從採購端就開始建構資安防護，以提升政府資服採購的資通安全。