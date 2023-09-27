雙陽尬新車 促銷戰打到年底

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

機車廠前八月銷售市占

三陽及光陽的機車大戰進入白熱化！光陽宣示2024年搶回油電雙料冠軍，推出GP125大促銷打響第一砲、累計共獲6.5萬張接單後，26日一口氣推出包括RCS Moto 125、Many Moto、RomaGT及K1共四款新車，並祭出最高價值2.2萬元的各項優惠促銷，將戰線延長至高階車款，預料這波促銷大戰將一路打到年底。

在國民神車GP125促銷催足馬力下，推升光陽8月新車領牌成績年月雙增，儘管因產能調料不及，最終仍不敵三陽的2.23萬輛，但市占已回到30.6％。光陽內部看好，9月市占會再進一步擴大。事實上，8月由光陽開啟的車價割喉戰後，各廠紛紛加入戰局，成功帶動單月機車總領牌數躍增至8.5萬輛，年增27.45％，眼見促銷有效，三陽在8月下旬跟進推出迪爵125最高補助2.38萬元優惠反制。

此次光陽續擴大優惠機種促銷幅度，三陽後續是否有反制動作，亦是市場關注焦點。

光陽26日一口氣推出四款改款機車，光陽董事長柯勝峯指出，四款全新「Moto家族」魔鬥系列新車的上市，就是要對外宣示光陽將以全新面貌，朝2024年油電雙料冠軍的目標邁進。

柯勝峯指出，去年光陽遭遇挫折，立即進行內部改革，全面提升經營體質，思考重返王者之路。今年自3月開始的「全力以赴」品牌發表會，8月推出GR125優惠專案，再到此次全新系列發表，有信心推升品牌重回冠軍。

光陽執行長柯俊斌則說明，此次推出全新系列，按照不同車款，除最高有1萬元購車金，亦針對不同車款推出包括保險或行車紀錄器等不同購車禮，最高優惠總值達2.22萬元，樂觀將再掀起一波銷售熱潮，第四季買氣將可續居高不下，再加上年底環保署汰舊換新補助2,000元到期，今年機車市場有機會衝高至89萬輛。

事實上，雙陽（三陽、光陽）在這波促銷大戰中，已囊括近7成市占，面對光陽此次繼續擴大優惠機種，三陽表示，將觀察市場反應再決定如何接戰。其他廠牌包括宏佳騰、摩特動力PGO及台灣山葉等皆表示，已針對不同車款祭出優惠價，其中摩特動力PGO於26日宣布，針對ZAN125 ABS車款推出5.75萬元優惠價促銷，並搭配分期最低日付57元方案，企圖在雙陽促銷夾殺中維持市場能見度。