舊換新倒數 機車市場有望上衝89萬輛

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光陽於8月開啟機車割喉戰，祭出GP125最低3.98萬元優惠方案奏效，成功打響重回冠軍之路的第一砲，光陽執行長柯俊斌分析，在各廠紛紛加入戰局的情況下，機車市場買氣增溫，加上年底前還有環保署的2,000元汰舊換新補助即將到期，都將再炸出一波買氣，樂觀全年機車市場規模將挑戰89萬輛。

光陽8月祭出GP125優惠後，由於市場反應熱烈，再延長至9月20日，統計訂單爆量逾6.55萬張，其中1.75萬輛已經交車，柯俊斌表示，產線目前產能全開，依照產能安排，力拚可趕在年底前陸續交車。

除GP125訂單爆量，柯俊斌指出，搭配最新再推出的四款改款新車，光陽也再推出誠意滿滿的促銷優惠，購車金加上購車禮，最高優惠總值逾2.2萬元，同樣也相當划算，因此預料會再掀一波銷售熱潮。柯俊斌分析，整體機車市場能否如預期爆發，還要看其他廠牌後續促銷策略，不過光陽藉由這一連串的促銷優惠，已可看出基本盤訂單皆已回歸，將明顯推升銷量成長。

若就8月掀起的這波促銷戰來看，柯俊斌認為，已成功炒熱國內機車銷售話題，主要推出促銷的車廠銷售表現都優於預期。

若再加上環保署的汰舊換新2,000元補助將至年底前到期，柯俊斌認為，隨著補助落日，有購車需求的民眾，預計也會在年底補助結束之前購買，因此樂觀再催出一波買氣。