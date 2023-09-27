青安發酵 國銀8月房貸暴增

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國銀房貸與土建融變化

鬼月前部分地區湧現交屋潮、財政部青安貸款政策發酵，8月國銀房貸餘額月增金額643億元，不管是月增率與金額，皆創15個月新高，8月底國銀房貸餘額來到9兆6,305億元。國銀不動產放款比率也小幅上升到26.47％，終止連兩降，其中星展銀行因併購花旗，導致不動產放款比率超過29％，是睽違12個月後首度再有銀行超過29％紅線。

根據金管會統計，8月國銀房貸餘額月增643億元、月增率0.67％，為去年6月以來單月增幅高點，去年5月月增681億元或0.76％，國銀的房貸月增金額也已連續4個月單月增加超過500億元；8月房貸年增率5.13％，為今年3月以來的新高，尤其今年5月年增率最低點4.51％後，連續三個月年增率成長。

銀行局副局長童政彰表示，最近三個月房貸增加，主要是部分地區湧現交屋潮，及財政部實施青安貸款政策，產生購屋效應，但成長幅度相對於2021年6月年增率在10％以上高點，整體來看國銀房貸還是呈現緩步下滑趨勢。土建融從2021年1月以來的高點16.77％後就一路下滑，8月年增率為7.42％，僅較7月的今年低底的7.36％微幅上升，但土建融年增率已連續兩個月不到8％，8月土建融貸款餘額為3兆6,091億元。

童政彰指出，8月土建融年增率有較7月微幅增加，主要是國家住宅與都市更新中心有新建社會住宅，與都市更新危老案件政策性放款增加導致，但整體來看仍呈現下降的趨勢。

國銀不動產放款比率上，8月小幅上升到26.47％，為今年以來新高，但比率從去年8月跌落到27％以下後，至今仍未回升到27％之上。

8月超過29％有一家銀行，是睽違12個月掛零後出現有一家超過29％，主要是因為星展銀行併花旗消金業務後，存款總餘額（分母）增長沒有不動產放款（分子）來得多，因此超過29％比率，會給予星展銀一定時間的改善期，這段期間仍可新增房貸，預估改善需2年～3年不等。