七都房價齊漲 Q3漲幅近1年半最強

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

永慶房產集團26日發布第四季房市前瞻報告，直言近二年台灣房價沒有如預期反轉，甚至還呈現逐季緩升的趨勢。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，去年經濟、政策、兩岸關係等不確定因素解除，買方「等不到房價下跌、只好就買了」，因而帶動房價緩漲；而這趨勢應會持續到年底，選後政經局勢將是未來房價走勢的觀察點。

永慶調查指出，今年第三季七大都會區房價與第二季相比，全數上漲，漲幅約2％～5％，其中桃園、新竹、台中漲幅均逾4％，第三季季漲幅為近一年半來最大。

就近二年七都各季房價走勢來看，除去年第四季有微幅修正、出現下跌訊號，今年第一季約持平外，第二、三季均呈緩漲，且漲幅加大的走勢。

自上波房市低點起算，雙北以外的房價漲勢明顯，以新竹漲幅逾8成最高，其次為台南漲幅逾6成、桃園逾5成，台中、高雄在4成多，雙北的漲幅均在2成以下。

葉凌棋表示，去年經濟不確定性高、兩岸關係緊張，加上平均地權條例修正案等打炒房措施，使房市交易量大幅衰退，不過今年以來，這些因素解除或淡化，加上自用型購屋者等不到房價下跌，而只好買房，使得房價緩步墊高。該調查也顯示，本季看漲房價比例維持34％，看跌比例降至31％，顯示房價多空對峙持續，不過消費者對於房價上漲的感受強烈，超過7成的消費者認為近一年房價漲還是在上漲，其中又以台南、新竹對於房價上漲的感受最為強烈。

葉凌棋表示，全球經濟緩步復甦，升息趨緩，而通膨壓力尚未緩解，加上國內第四季即將面臨總統大選選戰不確定性，今年整體房市表現「量縮」格局不變。