轉增貸利率升破2％ 房貸族好悶

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升息大勢所趨，國銀房貸轉增貸利率突破2％，第一季時國銀為搶攻轉增貸市場，利率還壓在2％以下，但去年至今央行已升息3碼（1碼是0.25個百分點），抵不過升息大勢，多家國銀8月轉增貸利率已悄悄突破2％，像中信銀從1.99％拉高至2.12％，永豐銀也從1.97％，拉高至2.09％，台新銀的轉貸優惠利率則要2.14％。

央行去年因應美國暴力升息跟進調高政策，去年12月五大國銀（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）「新承做放款」加權平均利率，從低點1.05％飆到1.749％，寫下近八年新高，各家銀行的房貸利率也跟著水漲船高，今年1月及2月陸續反映在房貸利率上，今年3月央行再度升息半碼，原本年初時還看得到1字頭的轉增貸利率，現在已看不到，全部衝破2％。

永豐銀行今年首季時利率還壓低在1.97％，現在已升到2.09％，但最高貸款成數維持在8成5、年限最長30年，寬限期最長3年。永豐銀行指出，一般而言轉貸成數位於7至8成5左右，每家銀行貸款條件不同，且申請轉貸時，因為是向新銀行進行承貸，較有機會獲得寬限期，以永豐銀行為例，就有3年寬期限可只繳息，減輕負擔。

但為積極搶市，還是祭出不少優惠，以永豐銀行「豐雲房貸」為例，申辦轉貸後可有「彈性繳款」，申辦人能根據不同階段經濟支出調整房貸繳款金額。

台新銀提醒，由於升息後房貸利率都已超過2％以上，故房貸轉貸或增貸主要仍視民眾的需求而定，建議房貸戶可以檢視自身房貸的利息變化，除爭取調降利率外，包含申請「寬限期、或延長貸款年限」，亦可降低每月負擔費用。