特斯拉MODEL 3 明年首納新車安全評等

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交通部26日公布FORD「KUGA」及「FOCUS」新車安全評等結果，其中「KUGA」僅拿到3顆星，「FOCUS」則獲得5顆星。另外，交通部明年將首度納入電動車評測，車款為TESLA「MODEL 3」，但因該車款熱銷而買不到，目前尚在與特斯拉協調。

交通部26日公布的評等結果，評測項目包括車輛的成人保護、兒童保護、行人保護、安全輔助，其中，FORD KUGA於四大安全領域得分率中，分別獲得成人保護87％、兒童保護48％、行人保護76％及安全輔助57％，整體星級評等為3顆星；FORD FOCUS則分別獲得成人保護94％、兒童保護89％、行人保護82％及安全輔助93％，整體星級評等為5顆星。

另外，交通部表示，明年度的受測車輛預計有TESLA「MODEL 3」、LEXUS「NX」、HONDA 「FIT」、TOYOTA「SIENTA」、MAZDA「 CX-5」、TOYOTA「VIOS」、NISSAN「SENTRA」和CMC「ZINGER」。其中，TESLA「MODEL 3」將是首款評測的電動車，原因是它的市占率最高。車安中心執行長周維果說，該款車有望在明年第一季進行安全評等，不過因為目前碰到買不到車的窘境，還要與特斯拉協調。

周維果也說，電動車測試項目都和現行一致，不過電動車還會增評防漏電裝置、車輛碰撞後電池起火等項目；預算方面，交通部2024-2028年的計畫已獲行政院同意，至於未來的評測是否都要全面由政府投入測試，目前還在跟車輛業者討論。

台灣新車安全評等計畫（TNCAP），由車輛安全審驗中心擔任執行機構，負責統籌運作管理、進行星級評等並對外發布；車輛研究測試中心辦理試驗，購車事宜則委託消基會以一般消費者的名義選購。