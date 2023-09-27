周年慶搶客潮 北台北百貨開第一槍

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百貨周年慶開跑與業績目標

百貨周年慶戰火燒向北台北地區，包括天母大葉高島屋、台北南西新光三越將於10月5日起開跑周年慶。搶客，天母大葉高島屋引進「旭集」、「興蓬萊」等人氣餐廳吸客，力拚周年慶業績年增30％；台北南西新光三越，則首度開放國際觀光客加入滿千送百周年慶採購，力拚全檔目標20.5億元達陣。

百貨龍頭新光三越周年慶首波由台北南西店等六店從10月5日開跑，儘管出國潮可能減少消費支出，預購客單相對有壓，但在餐飲、化妝品與開放國際觀光客參與下，全檔期全台14店業績仍訂出206億元的成長目標，超越去年的205億元。

向來有「周年慶景氣風向球」之稱的台北南西新光三越，今年前八月業績成長13％，今年周年慶檔期業績要挑戰20.5億元，較去年成長1％。新光三越表示，搭上出國熱，瞄準對海外商品有偏好消費者，新光三越日本商品展9月28日先行開跑，為周年慶預熱，而後續韓國商品展也將在10月11日接力上場，期同步搶出國商機。

另根據新光三越觀察，目前國際觀光客已恢復到2019年疫情前的一半，其中又以東南亞旅客占多數，且提袋率驚人，加上第三地大陸團客開放，為搶觀光客商機，新光三越亦首度開放「遊客貴賓卡」可以參與周年慶活動，有望為周年慶挹注新動能。

天母商圈老店大葉高島屋百貨近三年斥資14億元改裝，在饗賓集團旗下日式buffet旭集26日開幕下，宣告改裝告一段落。大葉高島屋百貨董事長葉季展指出，預計將以食力吸客，三年投資回本，且在改裝效益提前發酵下，前八月業績增4成，有望挹注周年慶業績增長3成，全年業績上看55億元，重回天母商圈百貨店王寶座。為提升民眾消費體驗，新光三越周年慶檔期化妝品備貨量增加4％。大葉高島屋這波改裝引進餐飲新櫃，餐飲營業面積推升至33％，業績占比推升至35％，占比達史上新高。