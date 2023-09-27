已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

柳育林■資策會MIC資深產業分析師

將運動結合IoT、AI、AR／VR、Cloud、及DataTech等數位科技，達到追蹤運動成效、提升運動表現、增添運動樂趣等目的之「運動科技」，已是當代顯學之一，其發展樣態也日漸多元，甚至可形塑新的產業生態。

■健康全面延伸

形塑產業「新生態」

在眾多促進健康的方法中，運動可謂一舉多得。資策會MIC調查臺灣市場，2022年75％受訪者有運動習慣，其中近3成為固定運動者。

相較過往硬體驅動的模式，近年「軟體驅動」的運動科技產業生態系也逐漸興起。例如用戶可透過運動App的衍生功能，連結至適合的健身器材、穿戴裝置等硬體、服飾、餐飲、場館、競賽、諮詢、美容與保險等，進而擴展到各種服務。

國際案例如中國大陸的Keep、美國的Freeletics等，以Keep為例，其以App內容與數據為核心，除了提供課程教學、成效追蹤、社群激勵、客製計畫等，還可預約健身空間，以及購買設備、服飾、食品等，致力滿足用戶「吃穿用練」的需求。而要串連這些需求，除了自行開發，也要與大量夥伴共建嶄新生態系。

Keep已在香港交易所上市，5月平均月活躍用戶達3,210萬，平均月訂閱會員達310萬，且號稱在大陸健身類App的推薦值、智慧健身車的銷量皆為同業第一。Keep合作夥伴橫跨多個產業別，且有約100家自營或合作的健身空間，還與不少名人、人氣IP等合作展開行銷、賽事等業務。我國同樣有業者以App為核心逐步擴展健康生態圈，但不少廠商在內容吸引力、數據賦能、入口整合或異業合作等層面仍有精進空間，需要更多創新能量、強力夥伴或資源挹注，透過跨業融合壯大生態圈的經濟效益，而不只是單純的健康輔助工具。

■連結特定族群

挖掘運動科技「新價值」

隨著運動科技普及，近年已有更多廠商針對樂齡、身障等特定族群，提供更細緻的解決方案，可望為運動科技創造出高度的社會價值。

以樂齡族群為例，為了避免老化失能、過度仰賴醫療等情況，透過運動維持健康，已成重要選項。從資策會MIC的調查可發現，2022年56～65歲亦有75％有運動習慣，超過3成為固定運動者。此外，連結樂齡的運動科技也順勢興起，以期透過科技更有效率的提升運動的誘因與效果。

國際案例如挪威的Motitech、美國的Rendever等，以Motitech為例，推出易於普及的影音騎行方案，主打遍及40個國家地區，超過2,200個結合旅遊與回憶元素，且貼近長者行為模式的影音資料庫，可搭配「任何類型的踩踏裝置」並透過螢幕播放，讓用戶一邊踩踏一邊漫遊。

目前採用Motitech方案的據點已超過1,000個，擁有如挪威自行車聯合會、加拿大自行車協會、英國自行車協會等強力夥伴。此外，Motitech每年還會舉辦「老人自行車世界錦標賽」，2022年已有來自七個國家共5,670人參賽。

降低使用門檻，打造高度契合特定族群的內容體驗，甚至連結照護機構、活動中心等多元場域，是讓樂齡乃至身障運動科技更容易滲透的關鍵。

■虛擬運動興起

開啟競技「新戰場」

廣義來看，係將運動結合3D／XR、動作感知等內容與體感關聯技術，打造具備沉浸互動感的運動體驗，且可結合遊戲化、競技性、打破時空或其他限制等元素，其發展備受遊戲與運動業界關注，已有不少亮點項目湧現。

促使近年虛擬運動熱度再次增長的原因，除了COVID-19，還有國際奧會帶頭鼓勵等因素。2021年的「奧林匹克虛擬系列賽」，吸引100多個國家、超過25萬名參賽者參賽；2023年的「奧林匹克電競系列賽」，吸引約50萬名選手進入資格賽，再透過「奧林匹克電競週」讓決賽選手角逐十個虛擬運動項目的獎盃。

國際案例如日本的Meleap、新加坡的Refract等，以Meleap為例，其推出的AR類躲避球遊戲HADO，讓兩隊選手穿戴搭配智慧手機的AR頭盔與手臂感測器，在直營或常設的場域對戰，以光波攻擊對手或用盾牌防禦光波，強調團隊戰術布局。HADO除了已建立完善的賽事體系，也持續透過偶像宣傳、隊員選拔、課程活動等吸引更多關注。Meleap迄今募集的資金約1,500萬美元，2022年已在39個國家地區透過授權等方式部署HADO，累積體驗人數超過350萬。Meleap也積極促成大型的國際比賽，例如2022年的歐洲錦標賽，就吸引了英、法等12國的代表球隊參賽。

國內業者亦可在內容創新思維、賽事與課程體系等層面借鏡國際。此外，我國政府也有支持虛擬運動的相關方案（如新現代五項科技運動會），可提供業者一定的資源與舞台，幫助產品服務的推廣。