摩通執行長：美利率恐升至7％

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Fed聯邦基金利率走勢與展望

摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）在孟買接受《印度時報》專訪時示警，全球可能還沒有做好聯準會（Fed）將利率升至7％的準備，最糟糕的情況是：停滯性通膨伴隨而至。

迪蒙表示，「利率由零升至2％，幾乎等於沒有升息，由零升至5％讓有些人措手不及，但沒有人認為利率5％不可能發生。我不確定全球是否已經準備好迎接利率7％。」

迪蒙指出，為了對抗頑固的通膨，利率可能需要進一步上調。他補充說，利率由5％升至7％，會比由3％升至5％帶給經濟更多的挑戰。

他還表示，最糟糕的情況將是利率升至7％，而停滯性通膨伴隨而來。停滯性通膨係指物價上揚，但經濟低成長或零成長。

迪蒙此番言論比多數經濟學家更鷹派，特別是聯準會日前召開貨幣政策會議決議按兵不動，將聯邦基金利率維持在22年高點的5.25％至5.5％區間，並暗示本輪緊縮貨幣循環還會有一次升息。

迪蒙認為，現行的市場樂觀情緒，或許來自貨幣和財政刺激的「高糖效應」（sugar high）。

迪蒙在受訪時表示，「如果交易量下滑和利率上揚，將令金融系統面臨壓力。我們敦促客戶為此類壓力做好準備。」

由於投資人預期，聯準會明年可能將利率維持在高水準更長一段時間，促使資金大量湧進美元。美元25日創下3周以來最大漲幅，美元指數亦升至去年12月以來最高水準。

在此同時，美國10年期公債殖利率勁升至近16年新高。30年期美債殖利率亦升抵逾12年最高水準。

摩根大通日前宣布明年將全球第五大經濟體印度納入其新興市場債券指數，迪蒙訪問印度時表示，納入指數對印度而言是一大利多，因為這也反映了印度的成長力和透明度。

迪蒙預測，印度納入摩根大通新興市場債券指數可望為印度債券市場吸引250億美元外資，並刺激資本流入印度市場。