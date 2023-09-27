馴服通膨… ECB總裁：要維持限制性利率

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歐洲央行（ECB）利率觸頂的揣測聲四起，但總裁拉加德（Christine Lagarde）25日重申，即便經濟陷入掙扎困境，只要有馴服通膨的必要，仍會讓利率維持在限制性水準。

拉加德25日在歐洲議會演說強調，「未來的決策將確保歐銀的基準利率，必要之時充分維持在限制性水準。」她並未言明限制性利率要維持多久，僅表示，對抗通膨是一場漫長競賽。

拉加德重申9月例會的政策聲明，ECB決心要讓通膨及時返回2％中期目標。ECB本月政策會議宣布連十度升息，幅度1碼升抵4％。

大多數經濟學家及投資人認為，利率水準已觸頂，代表歐銀一年多來壓制通膨的努力來到尾聲，歐央管理委員會部分成員認可此評估。

西班牙央行總裁德科斯（Pablo Hernandez de Cos）25日重申，目前的利率水位只要維持夠久，應可讓通膨回到2％目標。

目前擔任歐央理事的法國央行總裁戴加洛（Francois Villeroy de Galhau）則說，「ECB不應把經濟測試到崩壞」，此話暗示歐央傾向不再繼續升息。但他25日受訪也提到，當前的利率水準應再維持相當長一段時間，現在談降息言之尚早。

但還是有些歐央官員不敢肯定利率已觸頂。德國央行總裁納格爾（Joachim Nagel）指出，通膨依然過高，頂多預測它緩步降溫，發出利率觸頂的聲明為時過早。

拉加德坦承ECB升息帶來痛苦，特別是對30％ 有可變利率抵押貸款的家庭。她表示央行的職責是讓通膨及時回到目標水位，實現目標的速度愈快，物價就愈穩定，也愈能減輕投資人和借貸者的痛苦。

ECB自去年7月啟動緊縮循環至今，已調升450個基點，對經濟有何衝擊，從近來歐元區展望惡化可看出端倪，龍頭德國尤其疲弱。

但拉加德之前提過，ECB目前未考慮寬鬆貨幣，管理委員會沒有討論到降息。