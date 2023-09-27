油價衝100美元 華爾街新惡夢

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華爾街分析師普遍預期油價上看每桶100美元，恐成投資人下一個惡夢，油價站上百元大關，會讓好不容易降溫的通膨又有重燃風險，經濟軟著陸落空並陷入衰退。

國際油價逼近100美元大關，增加美國人通勤費用，生鮮食品物流支出上漲，航空公司調漲票價，製造業者承受原料成本變貴壓力。

油價節節高漲掀起華府和華爾街的新隱憂，能源問題恐讓聯準會的經濟軟著陸期待落空。從過往經驗來看，油價飆太凶會導致國家陷入衰退。

政府數據顯示，上周美國普通汽油平均每加侖3.88美元，與今年初相比大漲25％以上。8月汽油價格狂飆，將消費者物價漲幅推向1年多來新高。

經濟學家擔心，生活成本高漲，促使美國人削減上館子、旅遊等支出，經濟成長陷入停滯，形成停滯性通膨（stagflation）。

能源成本飆升還會促成勞動市場緊縮，從事低薪工作或身兼數職的勞工，會對該不該長途通勤上班三思。

然而油價飆到100美元後，是否真會帶來上述嚴重後果，影響股匯債及商品投資人的布局還有變數。

經濟學家指出，與數十年前相比，美國企業和消費者對油價衝擊已沒那麼敏感，這是因為效率提升縮減燃料成本在整體支出的比重。如今經通膨調整的汽油價格，比過去幾次能源危機來得便宜。

經濟學家偏好觀察的通膨指標，去除波動大的能源價格不計，偏重服務成本和勞動市場。油價會因新需求而上漲，例如2000年代中國經濟榮景；或受供給面衝擊，好比1970年代阿拉伯油國組織實施石油禁運及伊朗革命，這會向美國經濟傳達模糊訊息。

指標布蘭特原油上周飆上每桶近96美元，西德州中級原油今年首度觸及91美元。即便是華爾街最看空油價的分析師，現在也鬆口說油價今年稍後觸及或漲破100美元。

但分析師指出，仍有若干因素或許讓油價破不了100美元，包括俄羅斯在內的非OPEC產油國增產、西方主要經濟體受升息影響原油需求放緩。