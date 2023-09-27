劍指2％通膨目標 Fed官員估年底再升一次

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被視為聯準會（Fed）鷹派大將之一的明尼亞波里斯聯準銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）25日表示，基於美國經濟展現令人訝異的韌性，聯準會（Fed）可能到年底前需要再升息一次，而且維持高利率更長一段時間，以讓通膨回落到2％目標。

卡什卡利在出席賓州大學華頓商學院一場活動時提到，「如果經濟基本面比我們預期的更加強勁，這意味利率可能還需要再提高一些，之後以更長時間將利率維持在高水位，藉此來讓經濟降溫。」

Fed在上周召開例會後，一如外界預期，把政策利率維持在5.25％到5.5％不動，不過它在當時也暗示升息循環尚未結束，據了解在與會的19名決策官員當中，有12名均同意到年底前再升息一次可能是適當的行為，卡什卡利坦承「我就是其中之一」。

在今年Fed貨幣政策上擁有投票權的卡什卡利認為，在服務業通膨方面，Fed還有更多工作要做，不過他也堅信Fed必定能讓通膨降至2％。他也聲稱儘管Fed從去年3月以來已經多次升息，不過對於美國消費支出依然強勁不減，著實讓他感到相當意外。

他還表示，假若通膨能如Fed預料般在明年下滑，Fed則有需要轉而降息。不過他補充一切還要取決於經濟數據的變化情況，屆時可能證明下調政策利率是適當的，然而他解釋這不是為了寬鬆政策，而是避免政策過於緊縮。

此外，芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee)）同一天則提到，利率已經逼近頂點，官員的討論很快將轉向「高利率需要維持多長時間」，不過他警告，經濟軟著陸依然面臨很多風險。

除了卡什卡利與古爾斯比，本周陸續還有多名Fed官員將發表談話，當中最備受矚目的是主席鮑爾在28日將有一場公開演說，到時他還會接受在場觀眾的提問。