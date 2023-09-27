軟性商品飆漲 通膨恐復燃

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軟性商品期貨今年漲幅變化

受天氣相關災害與全球氣候風險攀升的影響，許多軟性商品供應緊張導致近幾個月價格狂飆，包括柳橙汁、活牛、粗糖與可可期貨價格，9月份皆攀抵至少十年新高。這恐怕加劇通膨復燃壓力，令消費者荷包更加吃緊。

專門追蹤軟性商品表現的「標普高盛軟性商品指數」（S&P GSCI Softs index）今年迄今累漲逾18％。柳橙汁期貨價本月觸及創紀錄的每磅3.5美元，活牛期貨價格也改寫新高、每磅來到1.9205美元。

柳橙汁價格飆漲，原因除了全球柑橘供應短缺外，去年秋季颶風襲擊主要產地佛羅里達州也是重要因素。此外，受氣候變暖影響，巴西與墨西哥等主要出口國，也下修今年柳橙產量預測。

推動肉類價格上漲因素則包括：美國牛群減少、牛肉需求持續成長，以及勞力與燃料等投入成本攀升。美國中西部今年稍早乾旱傷害草原與乾草作物，迫使部分農夫必須宰殺牛群。

根據美國農業部預估，今年與明年肉類供應料將下滑，此情況甚至可能延續到2025年與2026年。

粗糖與可可價格近幾個月也大漲。粗糖期貨價格上周達到每磅27.62美分，創下2012年以來最高。可可期貨價格本月飆漲至每公噸3,763美元，也改寫十多年來新高。

粗糖今年稍早價格狂飆，原因除了需求增加外，印度與泰國等生產大國因極端氣候考量而下調產量則是另一因素。印度是全球第二大糖生產國，僅次於巴西。

德意志資產管理公司（DWS）大宗商品與自然資源主管昆恩（Darwei Kung）表示：「軟性商品對於氣候變化特別敏感，因為這可能干擾生產。這就是價格上漲原因且沒有短期解決方案。與需求端相比，生產端對於軟性商品影響極大。」

隨著全球各大食品巨擘紛紛轉嫁高漲的投入成本，受害最深的永遠是承受商品漲價衝擊的消費者。幸好，玉米、小麥等農產品價格已從今年稍早高點回落，令消費者能夠稍微鬆一口氣。