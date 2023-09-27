暗船橫行 偷賣俄石油賺爆

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全球有愈來愈多被稱為「暗船」（dark vessels）的船舶，它們透過關閉自動識別系統（AIS）等手段，避免被偵察到所處位置，來進行非法海上活動，其中光是交易被西方制裁的俄羅斯石油，金額就可能達數百億美元。

這些暗船交易包括裝載俄國石油的油輪，逃避七國集團（G7）對俄國石油實施每桶上限60美元制裁措施，或在被美國制裁的委內瑞拉海域內運載石油。另有貨船以虛假定位走私俄國穀物讓偵察衛星無法追蹤。

按照國際海事組織（IMO）規定，大型船舶必須裝置AIS並顯示定位以防止撞船意外。但部分船舶關閉AIS或故意讓其顯示虛假定位來避開偵察。

根據海事情報商Windward資料顯示，上半年有進行此類非法活動的油輪和貨船數量，較去年同期大增12％，甚至較2021年同期暴增82％。過去一年來，逾1,100艘油輪以暗船方式協助俄國賣出石油。除了石油，俄國穀物也透過暗船出口至海外。

Windward執行長丹尼爾（Ami Daniel）舉例，500艘油輪能裝載8億桶石油，以每桶60美元上限計算，金額即達480億美元。

除了俄國，委內瑞拉也透過暗船來突破美國的制裁。海事數據分析商Spire Maritime估計去年11月初到今年6月底，委國有1.08億桶價值約80億美元石油輸出至東亞。Spire執行長路斯克（John Lusk）說，目前技術能輕易追蹤到這類篡改定位的船舶。由於西方不斷制裁俄國等國家而暗船愈來愈多下，已開始更關注海事活動。

歐盟推新措施禁止曾關閉AIS或顯示虛假定位的船舶進港，但其以「非公開」資訊為由，未透露執行新措施後有多少船舶被禁止進港。美國則加強執法，其司法部9月8日對違規運送伊朗石油的航運公司Suez Rajan重罰約250萬美元。