英特爾德設廠 缺工電又貴

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英特爾數個月前才拿到德國政府百億美元建廠補貼，但該公司在德國東部設立半導體廠的計畫，正面臨技術勞工短缺和能源成本高昂等多重阻礙。

英特爾計劃在德國東部馬德堡（Magdeburg）興建晶片廠，德國政府將英特爾的開發計畫視為是經濟轉型的一大機會，大手筆提供100億歐元（約105.9億美元）聯邦補貼，此為歐盟擬讓歐洲晶片市占率倍增的計畫之一。

然而，英特爾和其他遠赴德國設廠的企業，得面臨技術勞工不足、不時發生的拜占庭式官僚主義難題。此外，高能源成本是德國自去年底以來經濟陷入停滯的原因之一，預期德國今年經濟將持續萎縮。

英特爾曾表示，2030年前德國晶片廠需要3,000名員工，但今年當地的晶片製造技師學徒計畫僅2名學員。

依據英特爾對馬德堡廠的人員規畫，上述學徒計畫為期3年，英特爾打算在最後一年將學員送至愛爾蘭的工廠實習。英特爾和當地官員表示，馬德堡沒有合適的替代培訓地點。人口24萬的馬德堡在1990年代兩德統一後，失去大部分的工業基礎。

能源成本一直是英特爾高層擔心的問題，同等規模的廠房每季用電量是3億度（kWh）。德國大型電力使用者去年下半年的平均電費為每度19美分，比法國和波蘭高出40％。

英特爾需要便宜的電力在德國掀起工業電力補貼討論，但德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的執政聯盟對此意見分歧。

德國政府大力補貼英特爾和格芯（GlobalFoundries）等外國企業，也引來本地業者不滿。

企業在德國建廠面臨的難題引來外界質疑，歐盟的補貼手筆難以和美國拜登內閣的《通膨削減法案》（IRA），以及規模530億美元的《晶片法案》競爭。由於德國比其他歐洲國家更倚重製造業，提升半導體產能至關重要。