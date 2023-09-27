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甲骨文為了追趕目前雲端產業的領導者，近幾年投資建設較小型的數據中心，要以更輕型的「硬體足跡」和雲端工程，來節省成本和讓規模有擴展性，在不明朗的大環境下，藉低價來吸引那些嚴控資訊科技支出的客戶。

其執行長凱茲（Safra Catz）說，以此方式來建構的雲端能更省錢，並強調甲骨文的雲端更快速和更安全。

他改造目的是要趕上目前按使用量付費和多雲端的產業趨勢。

為了採取更開放的風氣，來改變外界對甲骨文在銷售上不願妥協的印象，其跟微軟等對手和輝達等晶片商合作，並讓客戶把數據轉移到費用低的雲端平台。

凱茲說，雖然甲骨文有誘人的低收費，但在極其優化產品成本後而具獲利能力。這情況只是一個開端，而且幸運地雲端市場在持續擴大之中。

德意志銀行分析師澤尼克（Brad Zelnick）認為，甲骨文要以極具競爭力的定價，在雲端基建層面上爭奪市占率的策略是非常明確。

甲骨文根據2020年以來的數據，指其核心運算服務收費，較亞馬遜雲端部門AWS和谷歌雲端各便宜61％和38％。

這說法在同業間引發爭論，尤其AWS批評甲骨文以過時和不完整資料誤導大家。

雖然甲骨文第二季雲端營收年增66％，但年增幅低於前一季的76％。

至於亞馬遜和微軟近幾年的雲端業務成長率也放緩，顯示全球經濟前景不明朗，不斷影響企業的科技支出，讓雲端市場的競爭變得更激烈。

專家認為下一波對運算需求的浪潮，將來自生成式人工智慧（AI），這將給雲端供應商一大商機。甲骨文認為其能讓AI變便宜，因此要加強其與輝達的合作。

凱茲表示，必須確保甲骨文能有足夠的圖形處理器（GPU）來達成其目標。