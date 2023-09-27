外資精選台灣100強 最愛台積

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2023外資精選台灣100強前十大

2023外資精選台灣100強篩選方式

台灣資本市場首份與外資連結的台灣好公司名單「外資精選台灣100強」，26日由調研機構台灣董事學會公布2023年排行榜，由台積電、聯發科技、日月光、中租囊括「外資最愛四大上市公司」，每一家公司的外資持股率至少67％，加總四大企業的外資持股市值突破新台幣10兆元，高達10兆7445億元。

「外資精選台灣百強榜單」為台灣董事學會第二年發佈，根據統計，2023百強企業榜單中有51家為新上榜，百強企業市值占整體市場46％。其中科技業最多為66家、傳產17家、消費品8家、醫療保健5家、地產4家。從營運績效來看，百強平均三年(2020-2022年)營收複合成長率為27％，為市場的2倍；而百強平均2022年淨利率為21％，為市場3倍；百強平均2022年股東權益報酬率為29％，為市場3.6倍。

台灣董事學會表示，百強榜單是模擬全球不同機構法人的投資方法作為檢驗標準，評選出符合國際機構法人角度認列的優良體質好公司。評選對象為每年台灣所有上市及上櫃企業，共計1,779家。台灣董事學會發起人蔡鴻青指出，外資占台股市值已逾四成，是台灣不可忽視的資金力量，更帶動台灣好公司的國際能見度，入榜百強的72％為中型企業，堪稱一群龍頭型好企業，已成立十年的台灣董事學會正邁進2.5代，能陪跑入榜企業的董事會成員變身為行動型董事會，大概會有300家極具生命力的企業，讓外資更能看到台灣的價值。

貝萊德台灣區負責人謝宛芝、中華民國投信暨投顧公會理事長劉宗聖、IPR Advisors合夥人林瑩慧及蔡笛韻等專家，亦在26日的「2023外資精選台灣100強頒獎典禮」之前進行專題演講及高峰對談，希望提供企業外資及國內法人不同視角的觀點，協助企業接軌國際標準。

謝宛芝從外資觀點，分享貝萊德如何選擇投資標的，包括貝萊德在全球的投資團隊，針對各企業的公司治理評估、風險評估、市場環境的變化，都有全球資訊共享的平台。著重公司是否能夠維持長期的成長、穩定的獲利、好的現金流及良好的公司治理。也會反覆確認公司的長期策略規劃，而對策略的執行力，以及面對市場變數的應對能力也是重點。貝萊德的盡職治理團隊，則會透過議合、投票、倡議等方式，與被投資公司有更多的交流與互動。

劉宗聖則從國內法人觀點，舉例說明機構投資人與被投資公司的議合，其實就像健康檢查，面對新型態的市場變化，可以透過議合來了解，尤其中小企業更可透過議合與國際接軌，建立互動關係，讓彼此的資訊更為即時。他也提醒，日受重視的ESG議題，從自願揭露走向強制，金管會已宣佈台版永續揭露準則要在2026年上路。過去是將財務資料永續化，未來是將永續資訊財務化，企業要提前因應。