上銀三大面向超優質 獲殊榮

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上銀科技喜迎佳音，從1,779家企業中脫穎而出，躋身「外資精選台灣100強」第39名，代表上銀在「市場面」、「基本面」、「永續面」與外國法人喜愛投資方面，均獲青睞，值得被更多好股東看見。

上銀在「基本面」連續三年獲利成長並提供節能、高效率、永續環保產品；在技術服務上，提供先進的創新技術，協同客戶夥伴進行安裝測試，增進夥伴們採用產品的信心，進一步擴展市場佈局。2022更與30家客戶夥伴，共同成立「智慧製造精進聯盟」，從關鍵零組件升級，帶動台灣工具機產業智慧化，邁向「智慧機械」新時代。

上銀表示，上銀在「永續面」，2021設立「永續發展委員會（ESG委員會）」，積極響應國際2050年淨零排放趨勢，設定短中長期減碳目標與路徑，並以提高能源效率、創新低碳產品、循環經濟減廢、建置再生能源四大核心策略全面展開減碳行動，從高階主管到全體員工，每個人都能充分理解自己在上銀中所扮演的永續角色，包括「產業轉型的創新者」、「綠色製造的實踐者」、「多元職場的營造者」和「社會共好的實現者」。

同時，透過依循「誠信創新」、「友善環境」和「社會共好」三大主軸，實現成為一家永續發展的精密機械領導企業，也邀請利害關係人及關心上銀科技的夥伴，共同為地球永續貢獻一份力量。

「2023外資精選台灣100強」，模擬全球不同機構法人之投資方法，挑選台灣1,779家上市上櫃企業進行評比，研究期間橫跨2020年至2022年，第一關「市場面」篩選從1779家企業中，淘汰1232家、第二關「基本面」排除412家、第三關「永續面」再排除13家等重重篩選之後，最後第四關再依照企業外國法人持股市值排行，取前100大企業進入榜單。