擁三優勢 榮剛獲外資青睞

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台灣董事學會與企業發展研究中心連續第二年模擬全球不同機構法人之投資方法，發布「2023外資精選台灣百強榜單（Taiwan Best-in-Class 100）」，26日在台北舉辦「2023外資精選台灣100強頒獎典禮」。該項調查除展現百強企業獲外資肯定的營運績效外，也因為擁有永續的DNA潛力受到青睞。

其中台鋼集團旗下的榮剛就深受外資青睞，成為本屆精選100強之一，榮剛董事長王炯棻表示，該公司之所以獲選，主要原因就是擁有三點優勢：一、技術能力穩固，王炯棻指出，像榮剛這種特殊鋼廠在台灣僅此一家，擁有大型自由鍛造、二次重熔等高階特殊鋼製造之關鍵技術，可作為航太、能源、油氣甚至國防產業的關鍵應用材料，且產品獲國際重要相關產業系統廠認證採用，在亞洲自由世界中也僅日、韓少數知名鋼廠具此能力。

二、成長潛力十足，今年榮剛新營及柳營廠同步擴產，加上新建50噸煉鋼廠，擴增主要產品市場，三引擎穩健成長，包括合金工具鋼、功能性產品及商用合金鋼等，以全尺寸、全鋼種開發滿足應用需求，為營運成長增添動能。

三、基本面良好，王炯棻指出，榮剛工具鋼產量目前為全球前十大供應商，具有規模效益，重熔級認證產品一方面具進入障礙，擁有穩定的訂單，另一方面也是最佳的行銷利器，可吸引同類型系統廠主動前來尋單，營運基本面穩健。

榮剛合併營收自疫情低點連三年成長，去年營收為歷史次高，包括營業毛利、營業淨利、稅後純益、歸屬母公司業主淨利以及每股稅後純益皆締歷史新猷，且連續二年三率三升，毛利率及稅後純益率亦走到歷史新高，營運績效相比國際同業毫不遜色，搭配穩定的配息率，可吸引不同投資需求的外資法人進駐。

雖然目前市場景氣不佳，面臨許多挑戰，但王炯棻指出，榮剛已準備好對策因應，例如航太產業進入復甦週期，榮剛將會透過產品組合調整，穩定公司營運，並持續進行產線調整及擴張，隨時為景氣回升的做好準備。

此外，歐盟明年1月將進行第一次進口商CBAM申報，在可預見的將來各國包括台灣在氣候變遷議題上的監管將愈趨嚴格，榮剛響應政府政策，持續增進營運效能減少能資源浪費，以尋求客戶與投資人雙贏的務實減碳步調及做法。

王炯棻分析，榮剛的永續DNA是秉持「認真、專業、守紀律」的信念，以系統化的方式推動ESG，2020年底在公司內部成立「企業永續經營委員會」以強化政策、制度和相關管理方針的制定與檢討，由董事長擔任指導委員，總經理擔任主任委員，委員會下設「公司治理暨誠信經營小組」、「永續環境小組」、「價值創造小組」、「社會與員工關懷小組」及「風險管理小組」，每個小組皆設有召集人，並訂定具體的推動計畫及目標，再依權責配合落實，並進行績效評估檢討。

而針對企業如何永續經營，王炯棻也提出建議，他認為首先就是要「強化公司治理」，過去幾年以金管會公司治理3.0為指標分階段逐項強化落實，包含增加董事會獨董席次，設立女性獨董已達性別多元化，設立提名委員會、訂定董事會績效評估辦法並每年進行功能性委員會績效評估，次年陸續訂定董事會多元化政策之具體管理目標，加強董事的選任機制，並建構多元化及專業化的董事會成員，增進董事會運作效能，自2021年起已連續二年榮獲公司治理評鑑前5％佳績。

其次就是「落實企業社會責任」，藉此發展永續環境，王炯棻表示，榮剛為循環經濟的重要角色，原料90％為回收廢鋼，透過廠內製程熔煉再製成高值化產品，可以減少開礦物開採帶來的環境破壞。

榮剛為了降低碳排放強度，設備選用也以節能設備為主，著重最佳製程設計減少能資源浪費，榮剛近五年投入約4.6億元（含在建）進行電爐復新改善、以節能設備替換老舊設備、天然氣替換重油之設備改造、智慧化能源管理與監控系統建置及太陽能發電裝置建設等措施，年減碳潛力可達17,500噸CO2e，約當45座大安森林公園衣年吸碳量（大安森林公園一年吸碳量約389噸），目前在建之50噸電弧爐煉鋼廠則採用全新歐規製程設計，著重低噪音、低污染並可降低噸鋼耗電量20％。

此外，王炯棻認為要讓企業永續，塑造友善職場，提高員工向心力，維護社會公益也是必要之舉，工安風險不僅關乎員工自身權益，同時也是投資人所關心的議題，SASB亦將工安風險列為鋼鐵業必須揭露的指標之一，為提供員工一個安全可靠的工作場所，榮剛導入ISO 45001職業安全衛生管理系統以期透過系統化運作有效降低職業安全衛生風險，減少員工發生事故和疾病的可能性，每月亦透過自主巡檢主動挖掘缺失改善，而每季由高階主管主持環境與職業安全衛生委員會，針對ESH目標、各單位工傷進行追蹤檢討改善。

榮剛也積極參與團體活動分享經驗，受台南市政府勞工局委託成立榮剛安衛家族，協助及輔導工安較為弱勢的中小事業改善工作環境，並經由縣市政府輔導員等之專業協助，改善家族成員廠之職場安全衛生，並提升其自主管理能力。

員工是企業成長的基石，身為台南新營及柳營地區之在地企業，成立迄今積極與當地社區、民眾經營友善關係，現今台籍員工超過半數來自附近地區彼此間互動密切，而約達75％的員工來自台南地區，此外員工之薪資所得亦隨公司營運成長而提升，2022年非經理人平均年度薪資99.1萬元，較2021年成長33％，實質促進地方經濟成長。

今年適逢榮剛建廠30周年，榮剛除了舉辦公益園遊會，邀請鄰近社區居民、學校共襄盛舉，並捐贈價值450萬元的救護車一輛予台南市政府消防局第一大隊新營分隊，體現榮剛的社會關懷和公益精神。平日積極參與地方鄉里活動，贊助國小學童課後照顧班，以在地企業持續回饋社會深化ESG。此外亦贊助臺南台鋼獵鷹籃球隊、台鋼雄鷹棒球隊，並鼓勵員工眷屬參與體育賽事，帶動全民運動文化，創造共榮。

王炯棻表示，展望未來，當ESG已成為主流，兼顧人與自然的永續競爭力已是必然的趨勢，榮剛會持續檢視世界走向，跟隨政府腳步，在內部持續整合共識，透過計畫—執行—檢討—行動的PDCA循環不斷努力，以務實的態度追求企業永續發展。