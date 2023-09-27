日月光 提四大面向拚永續

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日月光投控（3711）為全球規模最大的半導體封裝與測試製造服務公司，以「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」四大面向作為企業永續發展策略。該公司於2022年打造全球首座5G mmWave智慧工廠、導入TNFD-LEAP生物多樣性風險評估機制、創新永續商業模式、攜手各界夥伴守護大自然及持續響應淨零行動，以因應產業趨勢，有效掌握社會脈動，並深耕永續價值與文化，落實企業社會責任，推動正面影響力。

近幾年來日月光投控積極推動能源轉型，投入智慧電網研究計畫、節水低碳及智慧工廠管理，以達到淨零排放為發想，該公司並攜手上、下游供應鏈及客戶緊密串聯，散播環保減碳的綠能種子，並灌溉出耀眼的環保永續之花，為呵護地球不斷創新努力。

日月光投控董事長張虔生表示，近幾年全球經濟在俄烏戰爭、地緣政治、通貨膨脹等原因影響下，產業發展仍充滿不確定性。半導體產業已是國際經濟不可或缺的一環，而台灣半導體更位居關鍵地位，在面臨挑戰的大環境下，日月光投控仍持續透過實踐ESG以提升企業韌性，利用持續性創新與數位轉型，兼顧企業永續與營運成長。

張虔生並指出，日月光投控位於高雄的先進晶圓級封裝廠，2022年獲選為世界經濟論壇全球燈塔工廠（GLN）。相較於傳統半導體封裝製程，晶圓級先進封裝製造需要超過100道製程，在整個運營過程規劃部署工業4.0技術，將AI人工智慧技術應用於製程，以提升良率與生產排程正確性，產能增加67％，並且訂單交期縮短39％，成功提供客戶更高效率及更高品質的製造服務。

身為全球132家燈塔工廠之領先企業的一員，日月光的智能化製造與生產模式，彰顯出具有產業帶動性、策略性思維與工業 4.0技術整合應用的前瞻布局，深獲國際社群的肯定。截至2022年底，日月光投控已建置完成36座智慧工廠。

在淨零排放的努力及成果方面，日月光已通過科學基礎減量目標倡議組織（SBTi）認可，設定2030年絕對減量目標，分階段履行2050年淨零承諾。再生能源是邁向2030年絕對減量目標的重要策略之一，日月光投控透過自建太陽能發電裝置、採購再生能源或憑證以實踐低碳能源轉型，2022年已有87％廠區使用再生能源，占總用電量19％；此外也提升能源使用效率及進行範疇一的減碳專案，年度減量已達60.01萬公噸CO2e。

此外，為打造永續供應鏈，日月光將與客戶或供應商團購再生能源，並且持續進行中長期供應鏈碳輔導計畫，目前已累積協助十家供應商執行溫室氣體盤查。日月光投控更將溫室氣體排放強度等永續績效與董事薪酬相互連動，希冀從治理面、管理面及供應鏈協同合作等面向，展現日月光投控全面邁向淨零的努力。

極端氣候環境下，水資源與生物多樣性亦深受影響，除衝擊整體生態系統，亦對社會經濟造成損失。日月光除發布氣候相關財務的TCFD報告書外，同時導入「自然相關財務揭露工作小組」（TNFD）架構，評估公司對生物多樣性的依賴與衝擊，識別相應的風險與機會並建立對策。日月光擁有全台灣半導體規模最大的中水回收廠，平均每滴水可使用超過3.5次，截至2022年底，中水回收生產水超過3,000萬噸。

日月光認為，社會參與也是企業回饋社會的一種責任，該公司以策略性、長期性、影響性的思維，作為善盡企業公民的核心方針。

因此，該公司從企業經營型態與社會及環境的依賴關係，聚焦在女力、環境、人才、樂齡等主軸上，長期耕耘每個專案的擴散性與可複製性，逐步有新的進展與進步。

其中，日月光投控長期推動植樹造林計畫，由環電、日月光文教基金會、日月光環保永續基金會自102年起陸續於台灣各地山林、內蒙古、寧夏等地進行造林，累積至今年造林面積總計達197.26公頃，栽植株數超過20萬株，有助減緩溫室效應、淨化空氣品質，並為後代子孫打造一個綠色新環境。

日月光環保永續基金會成立「日月光環保潛水隊」，規模逐漸成形，日月光「海域守護計畫」的範圍也不斷擴展。2022年共執行54場次淨海、31場次淨灘，參與人次達到1,164人次，合力清除5公噸的海洋垃圾。

日月光「海域守護計畫」受到公司員工及民眾的熱烈響應，日月光表示，將持續舉辦淨海活動，定期進行維護和清潔，預計2023年將動員超過200人次的潛水員，目標復育540顆珊瑚，以守護海洋生態。