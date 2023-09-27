救市奏效 15城新房成交回升

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北京及上海近期新房成交套數

大陸救市措施成效漸顯。機構統計，隨著多地陸續放鬆和取消限購，上周（9月18～24日）重點監測的15個城市新房成交量較前一周增長58.18％，其中北京、上海的成交量更實現翻倍增長。不過國際評級機構惠譽持保守看法，認為這波政策對持續拉動新房銷售仍有待觀察。

中國網報導，大陸房市調研機構諸葛找房統計，近期有愈來愈多城市放鬆或取消限購、或是「認房不認貸」正式實施。利多政策逐步發酵，新房成交連續兩周回升。上周監測重點15城新建商品住宅成交量為24,187套，較前一周上升58.18％。

其中，上海上周新房成交量高達3,232套，較前一周的603套激增數倍。報告稱，上海推出「認房不認貸」已近滿月，受到網簽滯後性以及供應節奏等影響，新房成交現在才開始顯現。上周的單周成交量已創下年內新高。

不止如此，上海的二手房成交量也觸底回升。據統計，9月截至24日，上海二手房單月已成交14,498套，其中23日單日成交864套，創下4月以來新高。業內預測，9月上海二手房成交總量有望突破1.8萬套。

北京上周新房成交2,473套、達到年內次新高並連續三周回升。此外，上周青島、無錫、蘇州等城市的新房成交量同樣可觀，較上周漲幅均在70％以上。

綜合陸媒報導，惠譽最新報告對大陸房市持較保守看法，認為大陸近期的房市鬆綁，對二手房市場會有較大影響，但不太可能持續拉動新建商品住宅的銷售。惠譽認為，各地趕在房市傳統銷售旺季「金九銀十」之前鬆綁政策，政策落地後的首周銷售激增，不過隨著積壓需求的逐漸釋放，市場熱度將迅速降溫。

惠譽認為，二手房市場是近期政策鬆綁的主要受益者。因為在房市下滑的背景下，購房者青睞房價更具韌性的黃金地段，而此類地段新建商品住宅的供應有限。加上購房者對預售屋交付品質保障的顧慮，也為多數新建住房項目買氣蒙上陰影。

另外，大陸經濟學家、人行前貨幣政策委員會委員李稻葵26日表示，大型城市的房市銷售可能需要四到六個月恢復成長，較小型城市則需六個月到一年的時間才能實現良好復甦。敦促官方採取更多措施鼓勵向開發商放貸，以阻止違約蔓延。