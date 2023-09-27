陸半導體設備 國產化逾40%

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面對美國對中國大陸科技發展的防堵，大陸正傾舉國之力協助半導體產業突圍。韓媒近期公布報告顯示，在大陸投入研發投資和政府大力支持下，近年半導體產業出現「驚人大躍進」，目前國產化率已超過40％。但是，掃描儀仍是大陸企業的瓶頸，至今仍高度依賴日、荷產曝光設備。

韓媒Ddaily報告顯示，大陸為了實現半導體發展目標，大量投資該產業製造鏈的各環節，尤其以設備製造商的研發最為顯著，過去兩年半內，相關企業持續將營收的10％以上投入研發。其中，中微半導體和北方華創等半導體企業尤其專注於研發並獲得政府投資，近年來，兩者分別將公司營收的逾13％和逾11％投注至研發中。

一系列成果反映在大陸半導體國產率上，據統計，目前大陸有超過40％的製造設備由本地生產，較兩年前的21％大幅提升，其中，在物理氣相沉積（PVD）和氧化等特定領域，國產比率甚至擴展到50％以上。

美國自2022年10月對大陸祭出最嚴晶片禁令，並尋求拉攏盟友加入圍堵措施，使中美科技戰再陷入白熱化階段。大陸資通訊大廠華為卻在8月無預警推出旗艦新機mate 60 pro，當中搭載由中芯7奈米代工生產的處理器晶片，被視為突破技術封鎖的重要一步，引發全球關注和美國的警戒。

道富環球公布報告顯示，大陸半導體能自食其力，主要得益於龐大的國內市場、政府的支持、強大的研發能力以及資本市場的支持。

每日經濟新聞報導，儘管大陸努力突破美國設立的技術限制，但曝光機設備仍高度仰賴艾司摩爾（ASML）、佳能（Canon）和尼康（Nikon）等荷蘭和日本企業。此前上海微電子裝備曾表示，公司將於2023年底前，推出首款能夠採用28奈米製程技術生產晶片的曝光掃描儀，備受市場觀察。報導指出，曝光技術約占半導體製造時間的60％、成本的35％，而大陸曝光機設備的國產化率仍處於個位數。