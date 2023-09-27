中歐同意設出口管制對話機制

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歐盟對中國電動汽車祭出反補貼調查之際，第十次中歐經貿高層對話25日在北京舉行。中國商務部26日公布，雙方達成一系列成果和共識，同意建立出口管制領域對話機制，就出口管制政策和實踐展開溝通對話，並重申反對「脫鉤斷鏈」。

港媒報導，中歐經貿對話由中國國務院副總理何立峰和歐盟執委會副主席兼貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）各自率團進行。雙方會後發表多項共識，包括反對「脫鉤斷鏈」，討論建立原料供應鏈預警機制和出口管制對話機制，並將成立副部長層級的金融合作工作小組等。

何立峰表示，雙方就歐盟的國際採購工具、外國補貼審查和碳邊境協調機制等貿易政策及影響交換看法，「希望歐方克制使用貿易救濟措施」，並強調中國「再次就歐盟將對中國電動車反補貼調查表達高度關切和強烈不滿，希望歐方慎重從事」。

東布羅夫斯基斯則指出，歐盟最關切的議題為俄烏戰爭對全球糧食供應造成的衝擊，希望中國合作推動俄羅斯重返「黑海糧食協議」。此外，歐方對中國新修訂版「反間諜法」上路表達關切，強調對歐洲企業在中國經商帶來高度不確定性。

中國商務部指出，雙方同意加強宏觀經濟政策溝通協調，攜手應對氣候變化、糧食安全、能源安全等全球性挑戰，維護全球經濟金融市場穩定。雙方承諾保持雙向開放，為對方企業提供公平、非歧視的營商環境。

另外，中方將邀請中國歐盟商會和歐盟企業參加外資企業圓桌會，利用重點外資項目工作專班機制，為歐盟企業赴中投資提供便利和服務保障，繼續支持在中國歐企按照市場化、法治化原則，公平參與綠證交易和跨省跨區綠色電力交易，加強對在中國歐企宣傳綠色能源政策。