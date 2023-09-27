台商攻陸新商機 專家：布局航天、電動車

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儘管當前中美對立、大陸經濟下滑等因素，導致台商布局難度及成本大幅上升、立場左右為難，但有專家認為，台商若能握好發展趨勢，例如大陸政府傾力發展的航天、電動車等高技術含量產業，有機會在大陸市場掌握新一波商機。

經濟部貿易促進司26日偕同中華經濟研究院及德益法律事務所舉辦「台商在陸經營的風險與對策」研討會，會上台灣智庫執行長呂曜志做了上述表示。

他認為，雖然當前大陸經濟不佳，消費也不好，但投資方面還是值得期待。大陸會將過去放在海外的許多資金移回本土，還是非常有實力，雖有「國進民退」現象，但集中很多資源在發展高新科技，「且是用多個集團共同發展一大群科技」，這樣的投資會有綜效，會看到很多「單點持續突破」，台商的機會也因此浮現。

呂曜志舉例航天、低軌衛星等為例說，「不會只有美國的，也會有中國的，底下接收站是哪個國家做的，這就有商機」。如果台灣的PCB、AI伺服器廠商可以做好資安控管，把資本架構切乾淨，一邊做給中國，一邊做給美國，這就是機會。

工總大陸處處長黃健群表示，大陸台商目前有三種動向，一是轉移產能，將部分產線轉移至大陸以外，但仍保留大陸產線。二是就地轉型，例如東莞很多台商，因為沒有訂單就去開餐飲業，或者是把倉庫出租。第三是退場撤出。

但根據工總從2018年起每年抽樣調查7萬多家會員企業，雖然大環境艱難，但台商撤出的卻不多，選擇撤出比例最高時，是在2019年的16.7％，2021年為4.7％，2022年為9.2％，且撤出的多為體質不好的台商。黃建群說，過去三十年在大陸建立完整的供應鏈，是台商離不開的主要原因。

黃健群還表示，現在台商面臨大陸內需市場的「拉力」，與大陸投資環境不確定性升高的「推力」，還看不出來那邊力量較強，預計兩年內會比較明顯。

但黃健群提到，今年大陸政府勸留台商很明顯，「溫度整個上升」，招商引資非常積極。對具規模的台商來說是機會，可掌握新興戰略型產業，如充電樁等，但中小企業可能面臨新一波的淘汰過程。