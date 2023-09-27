寧德時代福特建廠案 現變數

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陸電池廠在美業務受阻概況

繼美國議員盯上特斯拉與中國車載電池巨頭寧德時代的關係後，寧德時代在美業務再傳觸礁。外媒報導，福特汽車美國時間25日表示，基於各種考量，將暫停位於密西根州、與寧德時代有關的電動車電池廠興建計畫，並限制建設支出，直到確信能有競爭力地營運該工廠。

受此消息影響，寧德時代A股26日股價收跌2.28％至人民幣204.5元，且近一個月累計下跌11.28％。

綜合外媒報導，福特2月宣布，計劃斥資35億美元興建電池廠，將使用寧德時代的磷酸鐵鋰無模組電池包（CTP）技術，原先計畫雇用2,500名工人，投產後每年生產的電池足以供應40萬輛電動車使用。

根據福特與寧德時代簽署的合作協議顯示，上述電池廠將作為福特的全資子公司營運，若順利建成將成為美國首家生產磷酸鐵鋰電池的工廠。在建設過程中，寧德時代將對其進行磷酸鐵鋰電池的技術許可，並派出技術人員進行支援。

然而，密西根州共和黨人因擔心美國的補貼流向中國，以及依賴中國技術，要求美國外國投資委員會（CFIUS）嚴格審查上述項目。美國眾議院兩個委員會7月公布，正在調查福特和寧德時代的合作關係。福特曾表示，規劃中的電池廠是自家獨自經營，並非輸入寧德時代生產的電池。

值得注意的是，底特律汽車三雄：福特、通用（GM）、Stellantis，目前正面臨美國汽車工人聯合會（UAW）的罷工。福特表示，暫停興建電池廠有「各種考慮因素」，已於25日暫停施工，但拒絕透露政治爭議或UAW的罷工，與相關停工決定是否存任何關聯。福特發言人TR Reid強調，尚未針對該工廠是否投入營運做出最終決定。

針對福特停建電池廠的決定，UAW主席費恩（Shawn Fain）發推文指出，福特的決定是「幾乎不加掩飾的裁員威脅」。

科創板日報引述寧德時代證券部指出，福特停止與寧德時代在美建廠計畫的傳聞是虛假消息，該計畫推進順利。

福特與寧德時代的合作，除了原先共建密西根州電池廠的計畫以外，福特2023年在野馬Mach-E車款上引入寧德時代的磷酸鐵鋰電池，而F-150閃電車款也將於2024年開始使用寧德時代的磷酸鐵鋰電池。