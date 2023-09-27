阿里變革後首例 菜鳥申請在港上市

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大陸電商巨頭阿里巴巴26日傍晚宣布，擬分拆菜鳥智慧物流網絡有限公司（簡稱菜鳥）在港獨立上市。當晚港交所網站顯示，菜鳥已提交上市申請，聯合保薦人為花旗、中信證券、摩根大通，成為阿里「1＋6＋N」組織變革後首個正式進入IPO進程的業務集團。

截至台北時間26日晚間9時20分，阿里美股盤前跌0.94％，報86.4美元。阿里港股26日股價收跌0.47％至港幣83.95元，近一個月累計下跌5.57％。

阿里3月底宣布啟動「1＋6＋N」組織變革，即在阿里之下，設立阿里雲智慧、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數位商業、大文娛等六大業務集團和多家業務公司。阿里5月指出，菜鳥將啟動上市籌備工作。

香港信報報導，阿里26日在港交所公告指出，擬議分拆將以菜鳥股份全球發售的方式進行，包括香港公開發售及國際發售。完成後，阿里將繼續持有菜鳥50％以上的股份，菜鳥將仍是阿里的子公司。

阿里認為，擬議分拆將對阿里及菜鳥有利，其中包括將可使投資者能夠更好地評估公司的價值，並專注於阿里未分拆集團的業務。可更好地反映菜鳥自身的價值，並提高其營運及財務透明度，進而使投資者將能夠分開評價及評估菜鳥、未分拆集團的業績及潛力。菜鳥的業務有別於與未分拆集團業務相對更多元化的模式，將吸引專門關注菜鳥業務的投資者群體。

此外，阿里預期，擬議分拆將提高菜鳥的價值，進而使公司及其股東整體受益，因菜鳥在港上市將提高菜鳥在客戶、供應商及潛在戰略合作夥伴中的獨立形象，有助於菜鳥更好地洽談及招攬更多業務。使菜鳥能夠在未來有需要時直接及獨立地進入股權及債務資本市場，並進一步增強其獲得銀行信貸融資的能力，進而更有效地部署未分拆集團的財務資源。根據阿里公布的今年第二季（會計年度第一季）財報，菜鳥集團當季實現營收人民幣231.64億元，年增34％。