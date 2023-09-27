鋰價續跌 電池廠、車廠得利

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大陸碳酸鋰價格持續走低，電池級碳酸鋰26日均價為每噸人民幣（下同）17.85萬元（日減2,000元），仍在每噸20萬元整數大關以下，延續9月以來的疲弱走勢。市場分析，產業鏈內部的利潤分配格局生變，明顯已從上游轉向下游。

鈦媒體報導，鋰鹽作為鋰電產業鏈的上游，其價格變動影響整個產業鏈的獲利格局，隨著鋰鹽價格暴跌，鋰鹽廠的獲利空間明顯被壓縮。以龍頭天齊鋰業為例，2023年上半年營收年增73.64％至248.23億元，但淨利卻銳減37.52％至64.52億元。業績下滑的關鍵在於鋰價下跌，導致該公司鋰化合物及衍生性商品的毛利率年減8.9個百分點，減至78.64％。

職業投資人程宇指出，隨著上游鋰價下跌，磷酸鋰鐵等鋰電池原料的價格也會相應下調，進而降低鋰電池成本。對車廠而言，意味著生產成本降低、利潤率提升。

鋰原料價格下跌促使電池廠、車廠的盈利改善。以寧德時代為例，2023年上半年其動力電池系統的收入成長率高於成本年增率，期內毛利率為20.35％，年增5.31個百分點。

展望鋰價後市，上海鋼聯鋰業分析師李攀認為，隨著價格快速回落，加上「十一」連假前備貨因素，近兩日下游提貨速度變快，以及北方、四川兩家大廠近期把庫存清空，可能是節前現貨持穩的信號，預計碳酸鋰價格於10月中旬開始穩定。但是在雅寶（Albemarle）等部分廠商仍有潛在庫存拋售的情況下，很難預測鋰價反彈高度。