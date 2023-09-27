營業牌照稅將開徵 創二紀錄

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近五年下期開徵車輛數及稅額

財政部賦稅署表示，112年營業用車輛下期使用牌照稅將於今年10月1日至31日開徵，對象包括營業用小客車、營業用大客車、營業用貨車和營業用曳引車，合計開徵車輛數28萬4,355輛、稅額12.27億元，雙創新高水準。

合計全國112年下期免徵使用牌照稅的車輛高達95萬8,190輛，其中以身心障礙免稅68.6萬輛最多，計程車（含多元計程車和UBER）免稅也逾9萬輛，但成長最多的是電動車，從去年的2.6萬輛倍增至4.9萬輛。

財政部統計，112年營業用車輛下期使用牌照稅開徵車輛，比111年增加1萬2,3515輛、年增4.53％；稅額則增加0.37億元、年增3.07％，主要是疫後國內旅遊興盛，租賃用車需求大增，相關車輛領牌數增加。

合計六都共開徵24.8萬輛、稅額9.9億元，已占全國開徵數的8成以上，六都中又以台北市開徵數13.2萬輛、稅額4億元最多；若觀察年增率，六都之中開徵輛數成長幅度最大的是桃園市的6.33％，稅額也以桃園市成長5.3％最可觀。

賦稅署說明，自用車輛使用牌照稅於每年4月1日開徵，營業用車輛（從行車執照分辨自用或營業用）則於每年4月及10月分上、下二期開徵。今年營業用車輛下期使用牌照稅繳款書，將於近日由各地稅稽徵機關郵寄給納稅義務人。

新北市政府稅捐稽徵處表示，納稅義務人應於10月31日前繳納，如果逾期，每逾三日按應繳稅額加徵1％滯納金，最高加徵至10％。

如逾30日仍未繳納者，除加徵10％滯納金，並移送法務部行政執行署強制執行。

新北市政府稅捐稽徵處提醒，公司行號的車輛如不擬使用，可向監理機關辦理停駛手續，使用牌照稅會按日計算稅額至報停前一日。

此外，今年7月1日起，納稅義務人名下如有多台車輛，可就同一轄區內全部車輛申請歸戶。

財政部統計，112年全國已辦理繳款書歸戶者計1,032人，輛數合計1萬1,052輛，其中以1至5台為主，申請繳款書歸戶的有618人、占6成。至於112年下期，全國辦理繳款書歸戶者共387人，合計6,923輛，主要申請對象為持有6至10輛或持有50輛以上者。