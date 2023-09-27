幫子女繳高額卡費 恐補課贈與稅

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常有父母金援子女，替子女付卡費、房貸或保費，但若合計金額超過244萬元的每人每年贈與額度，可能被補課贈與稅。台北國稅局近日即查獲，有民眾以自己的銀行帳戶代扣繳子女信用卡費，金額超過贈與稅免稅額，被補稅款。

依遺產及贈與法第5條第1項規定，在請求權時效內無償免除或承擔債務者，其免除或承擔的債務，以贈與論課徵贈與稅。

國稅局表示，父母代子女繳納信用卡費，實質上與贈與現金或存款無異，應於當年度贈與總額超過免稅額時申報贈與稅。至於房貸也是類似概念，以父、母每人一年有244萬元贈與額度來說，兩人單年最多可替子女還488萬元房貸。

台北國稅局近日發現的信用卡案例，則是A先生以銀行帳戶代扣繳配偶、子女三人的信用卡卡費，111年度合計繳納信用卡費800萬元，其中300萬元屬子女信用卡費，核課A先生應納贈與稅額5.6萬元。

國稅局表示，理財商品推陳出新，保險也是相當熱門的投資選擇，依保險法規定，人壽、年金保險契約的保險利益為要保人所有。

若保單變更要保人，相當移轉該保單的保險利益，涉及贈與行為，應依規定申報繳納贈與稅。

實務上，常有父母以自己為要保人並繳納保險費，於子女成年後，透過變更要保人的方式，將保單轉移予子女，此時簽訂變更保險契約日即為贈與行為成立日，應以簽約日該保單的價值準備金作為贈與金額，依限申報贈與稅。

國稅局表示，先前曾發現有甲君於100年投保年金保險，並以本人為要保人，其子乙君為被保險人，但甲君110年將保單要保人變更為乙君，且未申報贈與稅。國稅局按變更日保單價值核認贈與金額約400萬元，補徵贈與稅18萬元。