台商赴美 留意各項租稅優惠條件

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國晶片法案相關補助從9月1日開始接受初步申請，完整申請要等到10月23日才正式開始。會計業者指出，除了晶片法案，美國還有降低通貨膨脹法案和各州不同的租稅優惠，台商赴美投資可掌握申請條件，妥善評估。

為加強美國在半導體供應鏈的競爭力，美國自2022年推動晶片法案，針對國內半導體製造及研發投入527億美元，並授權1,000億美元用於高科技及先進能源、技術和區域創新等計畫。

Deloitte美國（Deloitte US）會計師Douglas Tyler及Bill Fisher表示，針對半導體製造及資本投資等於或大於3億美元的大型半導體設施項目，美國從2023年9月1日開始接受初步申請，完整申請則從10月23日開始。

此外，美國降低通貨膨脹法案內容也涵蓋因應氣候變遷及能源轉型相關計畫，以鼓勵企業響應可持續性發展及減碳計畫，其中對替代性燃料、再生電力、碳排封存、潔淨電力／燃料、先進製造／先進製程等都有租稅優惠。

勤業眾信會計師事務所表示，美國各州也提供不同的租稅優惠，例如紐約州針對半導體製造和供應鏈項目實施抵減金額高達100億美元的「綠色晶片計畫」、亞利桑那州預計投入1億美元促進半導體產業成長。

至於印第安納州，最近為支持大規模投資項目，建立創新發展區實施新的抵減政策，提供財產稅、銷售稅和工資稅等稅收優惠。勤業眾信建議，企業應將各州抵減、優惠政策、勞動力等因素都納入考量，來進行新廠選址。

Deloitte亞太區國際稅務中心美國稅務服務會計師張立華針對台美快速雙重稅收減免法案內容指出，台商務必留意兩條件，包括「是否符合稅務居民的定義」及「是否在美構成常設機構」。