財部勉公股銀 拚信用卡、財管

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

財政部次長阮清華26日指出，近年公股行庫企金強、但消金較弱，財政部希望國內至少有一家公股行庫不只靠企金獲利，能夠全方位成長，他並點出信用卡與財管業務，認為公股銀行可把握機會，朝這兩方向努力。

阮清華在兆豐銀行私人銀行業務開幕致詞時表示，公股行庫在企金的表現上比民營銀行更好，但消金則偏弱，一個非常穩健經營的公股行庫，需要「全方位的成長」，期許國內能有至少一家公股行庫，未來獲利上不是純粹依靠企金，而是能有企金、消金雙引擎。

這幾年兆豐金看見「雙引擎」的方向，阮清華說，兆豐獲利中個金占金控獲利比重不斷提高，2020年約大概佔比逾21％，2021年成長到23.04％，今年預算數則達到26％，顯見兆豐轉型「已經準備好了」。

阮清華強調，財政部開始鼓勵公股行庫提升消金、個金業務，由於近幾年包括「歡迎台商回台投資行動方案」、「境外資金匯回專法」等政策，讓台商大量回流，當時財政部想到，應該請公股行庫來承接相關的資金，同時把公股行庫消金、個金的業務拉上來，建立雙引擎，尤其讓公股在向來較弱的財管業務上，和民營銀行拉近距離。

財政部登高一呼後，最早響應的公股行庫就是兆豐銀，並在2020年獲准承辦高階資產服務，也是公股首家，三年後甚至一度達到國銀AUM資產規模冠軍，目前資產規模將近1,600億元。最近大陸經濟前景不佳，台商也持續撤出，他認為這是另一個公股銀財管方面的契機。

消金業務方面，阮清華鼓勵公股行庫在信用卡業務努力，他認為，雖然信用卡不一定會賺錢，但具備掌握金流、推廣業務、鞏固客戶等功能。並舉兆豐銀為例，為拚信用卡業務進行組織調整，現在有專責單位「信用卡暨支付處」，信用卡發卡量也從2019年的9萬卡，到目前約115萬卡之多。